魯蛇玩約炮軟體變情聖！辭職遊全國撩正妹　成功「集點」100美女

▲沃尼格啟動「50約會50州」計畫，到各州撩正妹。（圖／翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

美國蒙大拿州一名25歲男子沃尼格（Matthew Wurnig），在新冠疫情爆發前，是個約會次數僅5次的魯蛇，但沒想到疫情爆發後的封城，讓他接觸到約炮軟體，更意外變成撩妹情聖，現在他已成功「集點」超過100名美女。

沃尼格說，疫情爆發後，人們的行動一度受到限制，宅在家的期間，他閒來無聊開始玩約炮軟體Tinder，但沒想到意外開啟他的「新人生」。沃尼格決定辭掉工作，並訂下目標，要玩遍美國本土50州，並在每一州約會一名妹子。

就在2021年1月，沃尼格啟動了他的「50約會50州」（50 dates 50 states）的計畫，他到每一州都和一名正妹約會，除了吃飯聊天，還會和正妹一起遊山玩水，包括到新墨西哥州坐熱氣球，和正妹一起看球賽等等。沃尼格都會把和正妹互動的紀錄，上傳至TikTok，吸引不少網友注意，就在2021年6月，沃尼格「完成目標」。

目前沃尼格的TikTok粉絲人數超過55萬人，由於約會系列的影片獲得網友熱烈迴響，因此沃尼格決定開啟「第二季」。沃尼格在2021年6月之後，重啟「50約會50州」計畫，這一次還踏出美國本土，跑到夏威夷和正妹體驗陽光風情，還到阿拉斯加和妹子搭直升機，目前沃尼格已經成功「集點」與超過100位正妹約會遊玩。

不過沃尼格也承認，不是每次撩妹都百分之百成功，而且就算他已經和100名女生約會，他也表示：「我真的還不是很了解女生。」但沃尼格強調，他和正妹約會，一定會讓雙方留下「難忘的回憶」，對沃尼格來說，約會不只是單純約會，他還會帶著正妹一起到國家公園健行、看球賽、一起騎自行車等，他直呼：「我們真的玩得很開心。」