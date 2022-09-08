女兒足不出戶！80歲母親走了　她竟和「客廳腐屍」同住屋簷1年多

▲美國一名女子和80歲老母親的遺體一起生活超過1年，屍體嚴重腐爛她仍足不出戶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國加州一名女子和80歲母親同住，然而，鄰居近日察覺老婦人至少有好幾周沒有在社區走動，就算敲門也無人回應。警方8月23日進入搜索發現，客廳有一具嚴重腐爛的屍體，臥室中另一名女性自稱是死者的女兒，她坦承母親早在1年多前就去世了，期間她都足不出戶地和遺體生活在一起。

根據《每日星報》報導，舊金山灣區佩塔盧馬（Petaluma）的居民向警方表示，住在附近的80歲婦人艾姆葛蘭（Birgit Almgren）至少有「數周」不見人影，而且她家外面的門廊上堆積著大約2、30箱包裹，幾名鄰居敲門也沒人出來應門。

佩塔盧馬警察局（Petaluma Police Departmen，PPD）在8月23日對艾姆葛蘭進行安全與健康的福利調查，確認無法取得聯繫，員警隨後進入住宅，先是在客廳區域發現一名女性死者，又在臥室找到另一名成年女性，她自稱是死者的女兒。由於屍體「嚴重腐爛」，警方認為艾姆葛蘭已經去世1年多，女子配合警方調查並宣稱母親是在2021年4月自然死亡。

可疑的是，這名未被公布姓名的女子自從2020年3月初，衛生當局發布疫情警告，要求市民盡量待在家中以來，她就未曾踏出家門一步。而當艾姆葛蘭離世之後，她竟和母親的遺體一起生活了1年多。警方表示，此案已被列為「可疑死亡事件」追查，目前已將女子送往醫院進行醫療評估與治療，同時調查她是否曾做出導致病情惡化、死亡的行為或旁觀不作為等情況。

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