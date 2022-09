俄軍蘇-25戰鬥機被擊落！高空墜地畫面曝光　撞毀冒出陣陣濃煙

▲俄羅斯蘇-25戰機遭烏克蘭軍隊擊落。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭軍方防空實力堅強,自烏俄開戰以來已擊落多架戰機,近日更有一架俄軍蘇-25戰鬥機遭到擊落的畫面在網路上曝光,只見戰機快速向下墜落後,撞進森林裡冒出大量濃煙,錄下畫面的男子也興奮的高聲呼喊。

Russian Su-25 ground attack aircraft shot down with MANPAD



Reportedly, the Ukrainian military destroyed it in the area of Volokhiv Yar, Kharkiv Oblast

https://t.co/xO2JcP1nji pic.twitter.com/gPhIGNHgbY