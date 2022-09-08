俄軍蘇-25戰鬥機被擊落！高空墜地畫面曝光　撞毀冒出陣陣濃煙

▲俄羅斯蘇-25戰機遭烏克蘭軍隊擊落。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍方防空實力堅強，自烏俄開戰以來已擊落多架戰機，近日更有一架俄軍蘇-25戰鬥機遭到擊落的畫面在網路上曝光，只見戰機快速向下墜落後，撞進森林裡冒出大量濃煙，錄下畫面的男子也興奮的高聲呼喊。

Russian Su-25 ground attack aircraft shot down with MANPAD



Reportedly, the Ukrainian military destroyed it in the area of Volokhiv Yar, Kharkiv Oblast

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根據《每日郵報》報導，烏克蘭武裝部隊官員斯特凡（Anatoliy Shtefan）公開一段俄羅斯蘇-25（Su-25）戰機被擊落的影片，讓烏軍士氣大大提升。從曝光的畫面可以看到，一架蘇-25戰機從空中高速飛行，且高度不斷向下，最後直接墜毀在樹林裡，拍下畫面的人則不斷高聲呼喊，墜毀處也冒出陣陣煙霧。

當烏俄戰爭在2月底爆發時，外界擔心俄羅斯的空中優勢，可能會讓俄軍迅速取得勝利，但結果顯示，烏克蘭防空實力堅強，目前已有16架蘇-25戰機被擊落。除此之外，烏克蘭武裝部隊參謀總部統計，目前俄羅斯已損失至少5萬名士兵、2097輛坦克、4520輛裝甲車、1194組火炮、300套多管發射系統與至少15艘軍艦。

英國國防部情報指出，目前烏俄雙方在北部哈爾科夫、東部頓巴斯地區和南部赫爾松地區激戰，烏克蘭發起全面反攻，希望能奪回遭俄軍佔領的地區，但俄方反擊的速度也越來越快，戰情陷入膠著。

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