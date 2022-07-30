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應對北韓核武威脅！美韓同意擴大聯合軍演　承諾將韓納入核保護傘

▲▼南韓國防部長李鐘燮與美國國防部長奧斯汀。（圖／達志影像／newscom、路透）

▲南韓國防部長李鐘燮與美國國防部長奧斯汀。（圖／達志影像／newscom、路透）

記者羅翊宬／編譯

針對北韓（朝鮮）近來不斷透過試射導彈進行軍事挑釁，以及之後隨時實施的第7次核試，美國國防部長奧斯汀、南韓國防部長李鐘燮於美東時間29日在五角大廈舉行會談，雙方決定擴大實施今年下半季的美韓聯合軍演，同時預計今年9月中旬召開美韓擴大遏制戰略協議體（EDSCG），將南韓納入美國核保護傘機制。

根據《韓聯社》，南韓國防部長李鐘燮繼6月11日在新加坡「香格里拉對話」亞洲安全會議上與奧斯汀展開雙邊會議，此次更親自前往美國，與奧斯汀談論如何強化美韓同盟、共同應對北韓軍事威脅，雙方同意擴大實施今年下半季的美韓聯合軍演，同時將乙支演習併入聯合軍演。

透過在韓半島（朝鮮半島）佈署美國戰略資產、建構彈道飛彈防禦體系，強化美韓同盟遏制態勢。

為此，奧斯汀與李鐘燮一致同意，依照美國總統拜登今年5月訪韓時與南韓總統尹錫悅所談及的結果，重新啟動2018年1月以後中斷實施的美韓擴大遏制戰略協議體（EDSCG），目前第3次會議暫定於今年9月實施，由美韓雙方派外交、國防部各2名次長出席。

在今年9月實施美韓擴大遏制戰略協議體（EDSCG）以後，美韓將預計舉行延伸威懾手段運用演習（TTX），演習時將假設北韓實施核武威脅、北韓即將動用核武、北韓動用核武等各種階段，排演美韓雙方的軍事應對方案。

奧斯汀從6月11日承諾，美國將動用所有範疇的軍事力量，持續向南韓提供防衛核武、常規武器與導彈的能力，意即將南韓納入美國核保護傘。

李鐘燮解釋，EDSCG在政治層面上給北韓帶來警告訊息，至於TTX則是軍事層面上的應對方案。

奧斯汀在聲明內容強調，當面臨北韓更加強大的軍事挑釁與威脅，反而只會讓美韓同盟關係更加穩固。

►美日韓防長討論如何應付北韓核武威脅　強調維持台海和平重要性

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