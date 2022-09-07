侯友宜競選辦公室曝光！黑黃藍色調宛如咖啡廳　打造市民的主場

▲侯友宜競選辦公室曝光。（圖／記者崔至雲攝，下同）



記者崔至雲／新北報導

距離年底九合一選舉投票剩下80天，新北市長侯友宜競選團隊選在今（7）日曝光競選辦公室。整個辦公室約90坪左右，採開放式且年輕風格。執行長張其強指出，設計團隊「芭蕊設計」成員都是30多歲的青年設計師，與侯友宜這次的訴求緊扣，而整體色調以金黃、黑、藍等為主，象徵辦公室就是「市民的主場」。

侯友宜選舉辦公室「HOU HOU 辦公室」今日入厝，整個團隊約18人。張其強提到，公共空間採新北職籃主場色系金黃、黑、藍等色調，象徵辦公室就是「市民的主場」，並利用可移動的隔間和階梯式座位，打造大小不一的包廂形式，將不定期舉辦客廳會，聆聽市民及青年世代心聲，「與民眾一起，逗陣讓新北更好！」

張其強表示，正如侯友宜選舉辦公室青年「政治實習生」的概念，操刀空間的設計師團隊「芭蕊設計」成員都是30多歲的青年設計師，也是第一次設計選辦。團隊表示，辦公室空間利用金屬材質浪板以及溫暖的黃光，轉化「守望相助亭」光明守護、安全有人味的理念，並採用代表「堅定有深度、海闊天空」的藍海色，搭配沈穩的黑灰色調，營造溫暖的歸屬感。

至於大家最感興趣的「HOU HOU做代誌」標語及侯市長漫畫造型設計，張其強表示， 是由平面設計師羅士哲和漫畫家米豆操刀。米豆說，市長最近可能太操，比當初畫的時候瘦了不少；羅士哲認為，「HOU HOU既是市長的姓，也代表他實實在在（厚實），好好做事情（侯侯做代誌）」。

張其強說，未來「HOU HOU辦公室」除了舉辦記者會，也是選舉團隊的辦公地點，內部工作區域因空間有限，以長條桌為主，優點為團隊討論的時候，連站都不用站，頭抬起來就可以面對面討論，講大聲一點，就可以全辦公室一起開會。

張其強說，侯市長警大畢業後，22歲從最基層的侯警官開始，一路到侯組長、侯大隊長，歷練10多個職務，始終不變的就是「HOU HOU（侯侯）做代誌」、好好做事情的精神，選舉辦公室也會「好好辦公事」，並歡迎大家有空來坐坐。