中秋烤肉這樣最Chill！ 全聯料理之王3冠亞軍上菜

▲中秋烤肉季來了！全聯料理之王3冠軍羅偉誠及亞軍李建銘示範應景料理「串串沙嗲牛」及「碳烤柚香海鮮沙拉」，所有的材料都能在全聯門市一次購齊買足。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者謝盛帆)

記者郭玲綪／採訪報導

中秋節烤肉已經成為全民運動，這兩年因為新冠疫情影響，許多人改成自家團圓，但烤肉的儀式還是不可或缺。剛獲得「全聯料理之王3」的冠亞軍羅偉誠和李建銘，則是發揮創意各介紹烤肉的新吃法。

▲全聯料理之王3冠軍主廚羅偉誠教做東南亞風味的沙嗲醬，做出「沙嗲串串牛」。（圖／記者謝盛帆攝）

羅偉誠介紹的是「沙嗲串串牛」。用東南亞風味的沙嗲醬取代台灣人傳統的烤肉醬，羅偉誠說：沙嗲醬做起來一點都不難，將洋蔥、薑、蒜、辣椒切碎後，和花生醬、椰漿、牛奶、糖以及少許醬油膏一起用食物調理機打碎，最厲害的秘密武器是他在全聯超市找到的「香茅粉」，加入後就能夠呈現原汁原味的沙嗲醬。烤肉時將沙嗲醬均勻塗抹在肉上面，就能夠烤出東南亞的街頭小吃「沙嗲串串牛」。

另一頭，海鮮也是很常出現在中秋烤爐上的食材，李健銘端出「碳烤柚香海鮮沙拉」，將中秋節應景的文旦柚入菜，要讓大家在中秋烤肉吃得應景，也吃得更清爽。

▲全聯料理之王3亞軍主廚李健銘將海鮮食材融入生菜和應景文旦，做出「碳烤柚香海鮮沙拉」。（圖／記者謝盛帆攝）

李建銘說：烤肉烤到最最後，碳火溫度不那麼高溫，這時候烤海鮮最適合，因為海鮮較快熟。不管是蝦子、淡菜、花枝或較沒有刺的魚都很適合拿來做這道沙拉。只要將海鮮烤熟後，加入生菜以及全聯超市買得到的和風沙拉醬，最後再放些文旦柚點綴就完成這道清爽解膩的「碳烤柚香海鮮沙拉」。

▲搶攻中秋烤肉商機，烤肉必備的肉類、海鮮以及周邊用品，通通可以在全聯超市一次買齊。（圖／記者謝盛帆攝）

為了搶攻這波中秋烤肉商機，各大超市都摩拳擦掌備好各種食材準備讓消費者選購。其中全聯超市打出中秋烤肉月六九折起的優惠促銷。烤肉必備的肉類、海鮮，通通幫大家準備好了。吃魚吃肉也要配菜，當季的生菜、菇類、筊白筍還玉米筍這裡也都有，而應景的文旦更是不可少；就連烤肉醬、烤肉用品，通通可以在全聯一站買齊。另外還有outdoor便攜式收合烤肉架，利用全聯點數就能兌換，吸引許多民眾換購。

▲全聯料理之王3冠亞軍羅偉誠及李健銘教大家用全聯超市購買得到的食材烤出不一樣的中秋團圓氣氛。（圖／記者謝盛帆攝）

今年中秋有3天連假，闔家團圓想烤肉，不管是想要台式烤肉風，或是東南亞創意口味，也或者想要吃清爽口感的海鮮沙拉，都能隨心所欲。