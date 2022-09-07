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回娘家烤肉！她熱心「分配位子」被弟狂虧　下秒媽1動作全場笑翻

▲▼燒烤,烤肉,BBQ。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲很多人會在中秋節烤肉。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「基因真的不是開玩笑！」中秋連假快要到了，不過也有不少人提早團聚烤肉，就有一名女網友發文表示，她昨天回娘家烤肉時，因為人數很多，所以下意識分配大家的座位，有趣的是，媽媽從屋內走出來後，竟和她做了一模一樣的事，讓大家笑成一團。

這名女網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到她昨天回娘家提早烤肉，由於桌子比較小，一家又有10多人，所以她就分配大家的座位，「爸坐這、某某坐這、這個位子留給他老婆…一個人碎碎念」。

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分配家人座位的同時，大家都默默沒出聲，只有弟弟不禁笑虧。原PO事後也噗哧一笑，心想自己什麼時候變成這樣的？結果有趣的是，媽媽這時從屋內走出室外，「也開始分配位子」，原來基因真的不是開玩笑，逗得全場哈哈大笑。

▲▼烤肉,中秋節。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲家人被母女倆逗得哈哈大笑。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這不是基因，這是身教，從小看到大」、「一定是很幸福的家」、「那媽媽跟你分配的位子一樣嗎」、「好歡樂的氣氛喔」、「親生的」、「原來是基因搞的鬼」、「小時候常當班長齁」。

也有網友分享，她習慣將手機先包一層布再收進包包內，平時使用也會包著，以避免手汗弄髒螢幕。她現在因為沒有和爸爸同住，所以日前帶對方去看醫生時，才發現「他講完電話，拿著一塊布把手機包起來再生進口袋！我內心真的噗哧一下，果然會遺傳」。

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