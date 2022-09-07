逛夜市「擺滿炸物1串10元」　他佛心曝：老闆10年沒漲價！網喊吃爆

▲10元炸物，超佛心！。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

本週就是中秋3天連假，大家準備好烤肉食材了嗎？一名網友驚呼，最近去逛台中后里夜市，驚見一家攤販主打一串炸物10元，像是甜不辣、豆干、青椒、芋頭籤與小丸子等，讓人看了飢腸轆轆，原PO也一度笑虧「中秋節買這個回去烤就好了！」文章引來千人朝聖，有內行人大讚，「認識這攤10年有了！依舊10元！」

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，週一（5日）去逛台中后里夜市，發現有一家炸物攤販超佛心，主打只要銅板價，讓原PO湊上前狂流口水直呼，「物價這個高，10元還可以這麼好用，中秋節買這個回去烤就好了！」

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照片可見，桌上擺著琳琅滿目的食材，包括甜不辣、豆干、芋頭籤、小丸子、芋泥餅、小黃瓜、青椒、鑫鑫腸、豬血糕與凍豆腐等，目測多達16樣東西，而每一串真的只要10元。

文章曝光後，引來4千多人狂喊吃爆，「比大高雄還便宜欸」、「好讚超便宜，還可以省去自己處理食材跟串的時間」、「可以買一堆回家烤欸」、「這是炸的不是烤的，烤得成本更高，所以只能買食材而已」、「薄利多銷跟廠商壓價，這個基本就是賺工錢而已，你就知道一堆賣20-50元的賺的是什麼吧」、「我常常買這種10元串烤，雖然份量少，但一百多元可以吃好爽」、「芋頭、小黃瓜、茄子、甜不辣、肉串肉片～哇100塊就吃飽了」、「新北市的永和樂華夜市，幾年前就漲價變成13元了」。

另有內行人分享，「這攤生意超好我吃過，懷念～好久沒去，食材非常可以」、「這好像旱溪夜市那攤唷」、「認識這攤10年有了！依舊10元，每天人工手串，腰都直不了了，工時超過12小時」、「這個老闆炸功一流，好吃」、「旱溪夜市串串炸同一個老闆」。

▼網友喊吃爆。（圖／翻攝爆廢公社）