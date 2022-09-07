中秋節女同事約民宿烤肉！網見「1條件」喊：分母工具人你好

▲中秋節大家都愛烤肉。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者鄭文晴／綜合報導

週六就是中秋節了，不少人會約親朋好友出去烤肉狂歡。一名網友就表示，有女同事約他去宜蘭烤肉，她們訂了民宿可以烤肉和有游泳池，但沒有他可以睡覺的房間，因此當天就要回台北，讓他猶豫「到底該不該去？」不少網友看完直言，根本就是去當「分母工具人」。

一名網友在PTT八卦版以「女同事約宜蘭民宿烤肉，該去？不住宿」為題發文，表示有女同事約他星期五去宜蘭烤肉，她們一群人訂了民宿，可以烤肉，還有游泳池，但前提是「沒有房間可以睡」，烤完肉就要先回台北，她們隔天再搭客運回去，讓他猶豫到底要不要去，「答應就可以載妹去宜蘭，還可以看她們穿比基尼玩水，但不能住，有點機X。」

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▲該名網友發文詢問到底該不該去烤肉。（圖／翻攝自PTT）

網友看完紛紛留言酸說，「分母工具人你好」、「沒看過被當工具人還這麼開心的」、「她的意思是你生完火就可以滾了」、「你那天找好朋友去吃飯都比去當分母快樂」、「工具人就別要求那麼多了」、「你就是負責開車接送+生火的」、「去了有別的男生而且還留下來過夜~就好笑了」、「缺司機、缺分母、缺烤肉仔。」

但也有不少網友替他打抱不平，「他們幹嘛不也搭客運去就好」、「原本就沒被揪，表示交情不好，除非你很會尬聊，不然最好別去了」、「這個有點羞辱人了吧」、「別去了吧，明顯是在找司機+工具人。」