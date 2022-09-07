鳳梨酥包起來　「放1小時」變化嚇呆OL！一票秒哭：我吃3塊了

▲鳳梨酥放了1小時，油到原PO嚇呆。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

中秋節快到了，很多人已經收到一堆柚子、月餅，體驗「糕餅富翁」的感覺。就有女網友在Dcard發文，「鳳梨酥放了1個小時後會……」說她前幾天下午獲得一塊鳳梨酥，因為剛好在忙，就用廚房紙巾包起來，想說忙完再吃。結果這一放就是1個小時，等到要吃的時候，眼前一幕讓她驚呆，照片引發熱議。

這位女網友文中笑呼，「越接近中秋，辦公室就是充滿會各種餅類」，並說她前幾天下午獲得一塊鳳梨酥，因為收到的時候剛好在忙，就先拿了一張廚房紙巾把鳳梨酥包起來放旁邊，打算等等再吃。「想！不！到！油到嚇呆！」接著她就貼出2張照片，分別是放了30分鐘和放了1小時後的變化。

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只見放30分鐘時，廚房紙巾將鳳梨酥表面的油稍微吸出來了一些，其中一角的油明顯較多，已經透到可以看到烤得金黃的酥皮。再來是放了1個小時後的糕點，紙巾上面有碰到鳳梨酥的地方，幾乎都吸了油，只有幾處沒接觸到的地方還是白的。

▲廚房紙巾吸出一堆油。（圖／翻攝自Dcard）

原PO就說，雖然知道鳳梨酥很油，「但真的沒料到，整張廚房紙巾會變成這樣XD」，不過她也笑說，「但真的好好吃！（最後還是開心吃完哈哈哈）減肥都是明天的事！」就有人在留言直呼，「塔皮類跟司康也會喔」、「還好我不愛吃鳳梨酥」、「蛋黃酥也是……氣炸完更多油爆出來都吸不完」、「如果你學會做鳳梨酥或是蛋黃酥，你一定會不敢吃。」

▲紙巾上有大塊油漬痕跡。（圖／翻攝自Dcard）

不過，大部分網友還是抵擋不住誘惑，「我剛吃了三塊，我現在還是好想吃」、「越油越好吃」、「可是真的好好吃」、「每次我都只吃外面不吃內餡」、「會叫酥不是沒有原因吧？就是油啊～」、「吸了油可以順便省熱量哈哈哈哈」、「好好吃！當作練腿前的糧食」、「我剛剛吃了六顆，現在在廁所。」