產官學攜手共創里山微經濟　林後四林平森市集9／9~10中秋登場

▲里山市集表演活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



林務局屏東林區管理處、屏科大將自中秋連假起（9/9~10日，以及9/24~25等假日)在林後四林森林園區，攜手辦理「林後四林里山市集」。

這次活動邀集神山部落與阿禮部落景觀區的特色商家及周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作等傳統特色工藝達人等50個攤位參展，民眾可現場報名參加蜜源植物的拓染特色蜂蠟布、霧台蜜源手作餐具、手工沾蠟蠟燭等林下經濟體驗DIY活動。



另外，邀請霧台鄉「神山社區ASYAMIA！(啊蝦咪啞)樂舞團」、三地門鄉青葉部落青年歌手巴俊傑表演外，更開放街頭藝人報名參加，包含「虎劇團 貓卡先生」及「日本津輕三味線」等街頭藝人，展現多元與趣味性。

「里山系列市集」延續「吃在地、吃當季、支持小農、友善環境及尊重在地文化」的生活態度；屏東林管處透過屏科大陳美惠教授帶領的社區林業團隊共同合作，結合林務局推動生態旅遊、林下經濟、產業六級化，將部落森林養蜂特色帶入市集，同時更以蜜源植物的拓染特色蜂蠟布、霧台蜜源手作餐具、手工沾蠟蠟燭等DIY體驗活動，加深民眾的對林下經濟的認識與關注，進而支持。



林後四林平地森林園區自2014年開園以來，已成為屏東地區民眾最易親近森林的好去處，鄰近大武山低海拔自然森林生態系吸引多種野生動物棲息，是屏東平原城鎮的最佳里山生態廊道，同時也能集結原民、客家、閩南、平埔族馬卡道族群等多元人文風情，保有里山生產地景孕育的族群文化特色。



屏東林管處和屏科大團隊歡迎民眾於中秋節一起體驗有吃有玩、有音樂、有工藝的林後四林里山市集，品嚐在地有機食材，享受音樂自在搖擺，以行動支持綠色消費。