許展維登記連任屏東縣議員　重視成立課輔班背後有洋蔥

▲許展維恭賀李欣珉獲總統教育獎 。（圖／取自許展維臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導



登記參選連任屏東縣第4選區(萬丹、新園、東港) 縣議員許展維，從擔任鄉民代表起兩屆議員期間，16年來重視協助弱勢家庭及課後輔導工作，並做出口碑，合作學校由一間增加到現在的6間，獲得家長信任，其中萬丹國小竹竹分校、新園鄉瓦磘國小新生人數都從個位數增加到10多位，在少子化的當前，更顯得難能可貴，後來將持續運作。

50歲許展維，在未擔任民意代表前，與太太從事便當生意，就免費供應便當給獨居老人食用；擔任鄉民代表，看到新住民離婚率高、隔代教養嚴重，小朋友放學後，因家長還未下班或長輩無法照料，衍生社會問題，期間，更發生起小朋友放學後戲水溺水的意外，讓他很痛心。

他找學校、家長會合作，成立課輔班，參加小朋友全部免費，還有點心可吃；並成立屏東縣萬丹鄉婦女關懷協會，由會員以繳交會費及熱心人士捐款方式籌措經費支應。

慢慢累積經驗及口碑，目前合作的學校由一間增加到6間；由於「只求付出不計回報」，曾經受助的屏榮高中電子商務科三年級學生李欣珉力爭上游，獲得今年總統教育獎，特別寫信感謝協會及許展維等人，他才知道這項訊息。

許展維表示，李欣珉因家庭變故，求學之路遭遇不少波折，卻未因此失志，更加努力學習，就讀屏榮高中期間，在全國技藝競賽表現傑出而獲獎，保送屏東科技大學社工系，相信欣珉未來有能力時，也一定會回饋社會。

由於參加課輔班的學生，可以待在學校，等家長下班再來接小朋友回家，期間有老師照顧及免費點心吃，做出口碑，合作學校持續增加，萬丹竹林分校新生人數從6位增加到10位；7年前瓦磘國小新生人數從個位數，一度增加到最高的18位，證明協會的努力沒有白費，相當興奮，未來將持續課輔班的運作，讓家長放心、學童安心，快樂健康成長。