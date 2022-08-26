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「不達成任務，絕不停止」服務理念　洪宗騏參選屏東4選區縣議員

▲洪宗騏參選屏東縣第4選區縣議員 。（圖／取自洪宗騏臉書，下同）

▲洪宗騏參選屏東縣第4選區縣議員 。（圖／取自洪宗騏臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

萬丹鄉民代表洪宗騏，這次改披戰袍參選屏東縣第4選區(萬丹、新園、東港)縣議員，秉持以往「不達成任務，絕不停止」服務理念，冀望能為鄉親擴大提供更多的服務。

▲洪宗騏參選屏東縣第4選區縣議員 。（圖／取自洪宗騏臉書，下同）

▲洪宗騏參選屏東縣第4選區縣議員 。（圖／取自洪宗騏臉書，下同）

今年46歲的洪宗騏，本屆是第二任鄉民代表，8年前當選代表時，有感於個人力量有限，上任後成立萬丹青年軍公益團隊，宛如民間互助會，號召志同道合的朋友一起捐助弱勢家庭，包括喪葬等費用，強調實支實付作法，絕不留公款，讓弱勢家庭得到最實在幫助。

▲洪宗騏參選屏東縣第4選區縣議員 。（圖／取自洪宗騏臉書，下同）

他當選代表後，不時駕駛一台自小貨車，穿梭在萬丹鄉內街道，清除積水、噴灑消毒藥、消除孳生蚊蠅、清理垂吊路燈線、障礙物，確保往來用路人交通安全，民眾看到紛紛按讚。

8年來，令他印象最深的是，鄉內有位阿嬤說要去高屏溪撿甘藷，卻沒有回家，家屬著急求助，他協助報案、求助消防、救難單位搜尋未果，靠著人脈從中部找來空拍機，經4天，找到不幸已往生的阿嬤；還有一位阿伯到高屏溪床也沒有回來，他協助報案搜尋後，花了3天時間找到，也多找到一名已往生多時的阿伯。

洪宗騏表示，不忍看到鄉親事情未解決，憂愁苦臉，秉持「不完成任務，絕不終止」精神，擴大服務鄉親參選縣議員，獲得現任議員李香蘭支持，目前勤跑基層，爭取支持；為替萬丹農牧特產品行銷，先前看到澎湖七美鄉公所委託設計公司設計「七美」帽子，引來網友熱烈討論，成功打開知名度，吸引遊客前去觀客；他也委託設計「七個萬」的萬丹帽子，限量300頂，消息傳開，也引來話題，提升了萬丹知名度。

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