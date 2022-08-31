　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

立委、議員陪同登記展現最大團結力道　黃偉哲：挺台南繼續拚！

▲台南市長黃偉哲31日上午前往台南市選委會登記參選，立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇夫人及黨內所有議員及議員參選人到場立挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲31日上午前往台南市選委會登記參選，立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇夫人及黨內所有議員及議員參選人到場立挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲31日上午前往台南市選委會登記參選，立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇夫人齊現身力挺，以及民進黨議會黨團總召劉米山議員偕同黨內所有議員及議員參選人，不分派系展現台南綠營大團結氣勢，成為全場最大焦點。

台南市選委會前擠滿支持者，黃偉哲率眾人高喊「挺台南，繼續拚」，將持續以穩健步伐擘劃市政，用政績贏得市民支持。

▲台南市長黃偉哲31日上午前往台南市選委會登記參選，立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇夫人及黨內所有議員及議員參選人到場立挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「我會全力繼續拚，凝聚市民意志挺台南！」黃偉哲說明，他將繼續以「永續台南，宜居首府」、「活力台南，全齡照顧」、「文化台南，國際聚焦」、「便捷台南，區域均衡」、「富饒台南，壯大台灣」這五大施政面向，讓台南這座文化古都、科技新城像400年前帶領台灣站上國際舞台一樣繼續耀眼。

黃偉哲向支持者高喊「有沒有信心？好市政要不要延續？」獲得滿場認同；黃偉哲強調，期待接下來與對手是良性選舉互動，不要再有人身攻擊等抹黑招數，以實質政見來爭取選民認同。

▲台南市長黃偉哲31日上午前往台南市選委會登記參選，立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇夫人及黨內所有議員及議員參選人到場立挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場議員們也紛紛表示，黃偉哲不僅是人氣王，當市長近4年來的努力，「把一天當兩天用」，在各項評比也幾乎是六都第一，希望年底選戰能市長連任、民進黨籍議員全壘打過關。

民眾最在意的經濟與就業問題，黃偉哲細數自己團隊成績單，他上任以來，已累積超過1.8兆元的投資額，讓台南經濟雙引擎南科與沙崙全力衝刺，帶動半導體高科技產業進駐，發揮磁吸效應讓上下游廠商和人才「南漂」，形成完整產業聚落，另外也辦理近千場徵才活動，提供18萬個工作機會，創造「人才好就業、產業好發展」的好環境；台南不只連續三年是六都失業率最低，在今年媒體調查，台南「經濟與就業項目」滿意度，同樣是全台第一。

▲台南市長黃偉哲31日上午前往台南市選委會登記參選，立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇夫人及黨內所有議員及議員參選人到場立挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31日陪同市長到選委會登記的市議員參選人包括：劉米山、李宗翰、沈家鳳、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、吳通龍、陳秋宏、李偉智、陳碧玉、林志展、郭清華、王錦德、陳秋萍、陳怡珍、沈震東、邱莉莉、呂維胤、李啟維、周麗津、蔡筱薇、蔡旺詮、郭鴻儀、鄭佳欣，以及議員參選人王宣貿、謝舒凡、陳福慶、余柷青、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、林依婷、陳金鐘、陳皇宇等，共34位民進黨籍議員參選人皆到場助陣。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／廖老大暫停加盟！　400間店還沒開先退掉
男跑步機上猝死！　台中飯店判賠350萬
軒嵐諾這2天「非常貼近台灣」！　北轉位置、角度是關鍵
快訊／26歲女花20萬抽脂慘死　醫美診所回應了
死因曝光！宜蘭男雙手合十盤坐水溝亡　友：前一天找我聊2小時
BA.5進入流行期！專家估增600萬人確診　指揮中心回應
宋仲基妹妹首爾大畢業　三兄妹合體「五官神複製」
防疫補貼詐騙爆量！指揮中心曝官方正確網址　「5大釣魚連結」別
遭爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

登記參選市議員拼連任　李啟維：感謝栽培打拼加倍

黃偉哲、陳亭妃陪同　台南市議員陳怡珍完成登記

彰化新地標！加碼投資43億　中友百貨樓高25層...預訂2025年營運

台灣歡迎美國亞利桑那州杜希州長　黃偉哲派專人致贈台南果乾

台南師生愛讀冊！　愛的書庫借閱箱數全國第一

落實台南能源轉型七股漁電共生開工　黃偉哲期許樹立好典範

立委、議員陪同登記展現最大團結力道　黃偉哲：挺台南繼續拚！

電動車自燃險釀災！電源線搭鐵短路起火燃燒　3原因不可大意

國際佛光會捐贈N95口罩　為東港警加油打氣

全新景觀大道！193線拓寬工程已達74.32%　提前3個月年底完工

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

登記參選市議員拼連任　李啟維：感謝栽培打拼加倍

黃偉哲、陳亭妃陪同　台南市議員陳怡珍完成登記

彰化新地標！加碼投資43億　中友百貨樓高25層...預訂2025年營運

台灣歡迎美國亞利桑那州杜希州長　黃偉哲派專人致贈台南果乾

台南師生愛讀冊！　愛的書庫借閱箱數全國第一

落實台南能源轉型七股漁電共生開工　黃偉哲期許樹立好典範

立委、議員陪同登記展現最大團結力道　黃偉哲：挺台南繼續拚！

電動車自燃險釀災！電源線搭鐵短路起火燃燒　3原因不可大意

國際佛光會捐贈N95口罩　為東港警加油打氣

全新景觀大道！193線拓寬工程已達74.32%　提前3個月年底完工

登記參選市議員拼連任　李啟維：感謝栽培打拼加倍

爽賺千萬！8年級情侶檔報運彩假明牌詐騙　1收押7交保

9／1防疫新制一次看！入境鬆綁、快篩實名制「4大措施」明上路

白安新專輯驚見五月天阿信！　意外曝她青梅竹馬也是「知名樂團主唱」

峮峮外套滑落「半球溢出細肩帶」！網蓋樓直喊：穿好啊 養胸3秘技曝

台美混血大物敲安再秀菁英腳程　前兩戰5打點破隊史紀錄

陸民用無人機頻繁干擾釋警訊？　宋忠平：官方默許「顯示兩岸惡化」

指南投市長任內爆永興棄土場爆弊案　許淑華委由律師控告蔡培慧

《順風婦產科》播畢22年　54歲金燦宇終脫單結婚「妻子小他15歲」

獅子利齒咬住「紀念品」好威　Gucci壯遊珠寶碩大寶石助陣

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

地方熱門新聞

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

即／新竹香山區停電！2000多戶受影響

即／草屯4死血案！槍手李鴻淵遭續押

肌少症增死亡率　慈院推銀髪運動助長者增肌

雪霸免開車！台灣好行觀霧線通車

保育類綠蠵龜受困擱淺海巡救援

2022台南關子嶺溫泉美食節

彰化縣政府力挺！青發處以品牌開啟青年識別潮設計

花蓮全新景觀大道　193線拓寬工程年底完工

溜冰場變水池！　彰化縣府回應了

台東+345　新增1兒少安置機構群聚

台南「心動力健身房」捐贈健身腳踏車

台台歡迎美國亞利桑那州杜希州長

台南後壁嘉南大圳驚見男浮屍！

更多熱門

相關新聞

「We are Going」！王惠美登記參選彰化縣長

「We are Going」！王惠美登記參選彰化縣長

彰化縣長王惠美31日上午在13個醫事團體與青農陪同下，至彰化縣選委會完成登記，她致詞前特別送花感謝基層醫護團結一心、與縣府合作攜手防疫，打造亮眼的彰化模式。未來將持續強化新興傳染病的防疫量能，運用大數據邁向精準公衛，同時營造高齡友善環境，並推動三安計畫，讓青年安居樂業。

遭踢爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

遭踢爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

蘇清泉批高鐵4年還沒來　屏東人不能接受

蘇清泉批高鐵4年還沒來　屏東人不能接受

同黨抄襲未表態　沈慧虹批林耕仁「雙標嗜血大白鯊」

同黨抄襲未表態　沈慧虹批林耕仁「雙標嗜血大白鯊」

A助理費供奉法師　台中議員冉齡軒脫黨參選

A助理費供奉法師　台中議員冉齡軒脫黨參選

關鍵字：

立委議員登記黃偉哲台南2022九合一大選2022台南市長

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面