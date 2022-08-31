立委、議員陪同登記展現最大團結力道　黃偉哲：挺台南繼續拚！

▲台南市長黃偉哲31日上午前往台南市選委會登記參選，立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇夫人及黨內所有議員及議員參選人到場立挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲31日上午前往台南市選委會登記參選，立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇夫人齊現身力挺，以及民進黨議會黨團總召劉米山議員偕同黨內所有議員及議員參選人，不分派系展現台南綠營大團結氣勢，成為全場最大焦點。

台南市選委會前擠滿支持者，黃偉哲率眾人高喊「挺台南，繼續拚」，將持續以穩健步伐擘劃市政，用政績贏得市民支持。

「我會全力繼續拚，凝聚市民意志挺台南！」黃偉哲說明，他將繼續以「永續台南，宜居首府」、「活力台南，全齡照顧」、「文化台南，國際聚焦」、「便捷台南，區域均衡」、「富饒台南，壯大台灣」這五大施政面向，讓台南這座文化古都、科技新城像400年前帶領台灣站上國際舞台一樣繼續耀眼。

黃偉哲向支持者高喊「有沒有信心？好市政要不要延續？」獲得滿場認同；黃偉哲強調，期待接下來與對手是良性選舉互動，不要再有人身攻擊等抹黑招數，以實質政見來爭取選民認同。

現場議員們也紛紛表示，黃偉哲不僅是人氣王，當市長近4年來的努力，「把一天當兩天用」，在各項評比也幾乎是六都第一，希望年底選戰能市長連任、民進黨籍議員全壘打過關。

民眾最在意的經濟與就業問題，黃偉哲細數自己團隊成績單，他上任以來，已累積超過1.8兆元的投資額，讓台南經濟雙引擎南科與沙崙全力衝刺，帶動半導體高科技產業進駐，發揮磁吸效應讓上下游廠商和人才「南漂」，形成完整產業聚落，另外也辦理近千場徵才活動，提供18萬個工作機會，創造「人才好就業、產業好發展」的好環境；台南不只連續三年是六都失業率最低，在今年媒體調查，台南「經濟與就業項目」滿意度，同樣是全台第一。

31日陪同市長到選委會登記的市議員參選人包括：劉米山、李宗翰、沈家鳳、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、吳通龍、陳秋宏、李偉智、陳碧玉、林志展、郭清華、王錦德、陳秋萍、陳怡珍、沈震東、邱莉莉、呂維胤、李啟維、周麗津、蔡筱薇、蔡旺詮、郭鴻儀、鄭佳欣，以及議員參選人王宣貿、謝舒凡、陳福慶、余柷青、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、林依婷、陳金鐘、陳皇宇等，共34位民進黨籍議員參選人皆到場助陣。