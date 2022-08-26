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快訊／美國國會議員訪台！專機深夜抵達松山機場　2天行程曝光

▲▼外交部北美司司長徐佑典代表我國政府在松指部歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）。。（圖／外交部）

▲外交部北美司司長徐佑典代表我國政府歡迎美國參議院議員布蕾波恩。（圖／外交部）

記者趙蔡州／綜合報導

美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）25日率團訪台，美國陸軍UC-35A專機、「忍者91」（NINJA91）25日深夜11點45分降落台北松山機場，預計停留至27日，今天上午9點30分將於總統府拜會蔡英文總統，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

外交部表示，布蕾波恩議員為「參院台灣連線」成員，自擔任美國國會議員以來對台灣高度友好，除了多次連署友我聯名函，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、推動華語文教育合作及台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）等，更曾在美國國會提出多項友台法案，及支持授權美國總統以租借軍備方式協助強化台灣防衛能力。

布蕾波恩2003年起擔任田納西州眾議員、2019年選上參議員，她對於台灣態度十分友好，對於中國則立場強硬，今年7月她曾公開表示台灣是國家，是美國的盟友，應該要大力支持，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，也稱讚「我們必須與台灣站在一起，我讚賞裴洛西沒有向拜登或中共退縮」。

▼美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩率團訪台，專機25日深夜抵達台灣後，乘車前往下榻地點。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）25日率團訪台。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）25日率團訪台。（圖／記者游宗樺翻攝）

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