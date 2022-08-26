力挺台灣！　美訪台議員再開嗆「絕不向中共卑躬屈膝」

▲美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩25日率團訪台，距離她前一次訪台已經是14年前。她在抵台灣後隨即在推特霸氣發文表示，不會接受北京霸凌；稍早又再度發文說，「我絕對不會向中國共產黨卑躬屈膝。」

▲布蕾波恩推特。（圖／翻攝自@MarshaBlackburn）



布蕾波恩（Marsha Blackburn）26日上午6時在推特發文表示，「我絕不會向中國共產黨卑躬屈膝。」大約一個小時過後又發文指出，她會繼續和台灣人，以及他們的民主自由權力站在一起，最後更狠嗆，「習近平嚇不倒我。」

不過也有網友熱心揪出她的單字拼錯，將台灣人「Taiwanese」拼成「Taiwans」。

▲布蕾波恩推特。（圖／翻攝自@MarshaBlackburn）



布蕾波恩率團搭乘美國陸軍UC-35A專機「忍者91」（NINJA91）在25日深夜11點45分降落台北松山機場，預計在台灣停留兩天，26日將拜會總統蔡英文。

這次是繼美國眾議院議長裴洛西、美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）後，本月第三度有美國國會團隊訪台。此外，美國印第安納州州長侯康安也在21日訪問台灣，直到24日才離台。

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