高雄5連霸老將「不連任」又反悔！國民黨新人怒：參選到底

▲國民黨高雄市第10選區議員候選人陳識明。（圖／翻攝自陳識明臉書）

記者黃資真／高雄報導

原本宣布不參選年底市議員選舉的國民黨籍高雄市議員陳麗娜，卻在報名當天最後一刻由幕僚協助登記完成，讓辛苦突破黨內初選的新人陳識明感到相當錯愕，今（4）日凌晨在臉書抒發心聲，痛批當時出現不少謠言，「開第一槍的竟是黨內同志...」更要求黨部歸還初選期間的所有花用。

高雄市第10選區（前鎮、小港）有8席議員名額，含2席婦女保障名額，國民黨通過初選後原本提名3席，沒想到卻在登記最後一刻，陳麗娜突然改口參選，讓陳識明始料未及。

陳識明在臉書PO文提到，地方傳言「因為陳識明不選了、因為陳識明被黨內摸頭了、國民黨才徵召陳麗娜議員回鍋？」他不得不澄清「我絕對參選到底」。

陳識明也列出參選過程的時間表，3/14自己向黨部提出申請，除3席現任外，請開放第4席青年席次，但黨中央回應該區只開放3席，若新人要參選，需和現任議員進行黨內初選。

4/6國民黨領表首日，陳麗娜議員宣布交棒，由助理呂謦煒接棒參選，由於國民黨保障現任的機制，陳麗娜不選所空出之席次，由陳識明與呂謦煒進行「新人初選」，最終陳識明以63.118%勝出。沒想到黨內開始出現謠言，稱陳識明是被民進黨灌票才獲勝，甚至是黨內同志開了第一槍，讓他十分無奈。

9/1陳識明與其他2名現任議員一同前往登記，未料隔日國民黨中央閃電報准陳麗娜議員為第4席，「事前未告知任何人，包括地方黨部、議會黨團、市長競選團隊。我、同黨議員們、以及市長候選人柯志恩，皆是當日下午看新聞才得知。」

▲陳麗娜原宣布交棒助理呂謦煒，卻改口報名參選。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

陳識明表示，自己早前就有呼籲過「3+1」，也就是國民黨在前鎮小港開放第4席，被打槍後，黨中央卻又報准陳麗娜議員參選第4席，「黨內初選變得沒有意義」。

他認為，雖然新人首次參選，基層實力不如現任議員實屬正常，國民黨應該要協助透過制度出線的黨籍候選人，而不應該是放棄新人、徵召老將，但黨部若認為有四席空間，或是為了婦女保障之規劃而徵召，那本次黨內初選就不存在意義。

最後陳識明呼籲，國民黨應當退還他初選期間的費用，包含民調費30萬，以及初選期間的選舉花費，「陳識明的遭遇是第一位、也是最後一位，未來黨內青年參政，不能也不該再發生同樣情況，不公不義與扼殺新人的嚴重錯誤。」