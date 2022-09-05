國圖南館動土典禮　姚正玉：淪為民進黨自家造勢場　

▲台南市議員參選人姚正玉抨擊國圖南館曁國家聯合典藏中心動土典禮，淪為民進黨自家造勢活動，令人遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國圖南館曁國家聯合典藏中心，5日上午終於隆重動土，台南市議員參選人姚正玉指出，原本應該是超越黨派的盛會，卻因民進黨立委上台指責國民黨議員杯葛預算、營造廠老董、獨派色彩鮮明的綠營大老致詞高喊特定人選連任，讓典禮淪為民進黨自家造勢活動，令人遺憾。



姚正玉說，國圖南館曁國家聯合典藏中心新建工程，總預算高達52億、工程預算持續追加至34億4千萬元的去年4月首度招標，但流標多達16次才在2022年7月發包出去。這幾天一度傳出總統蔡英文將出席動土儀式，結果蔡英文未到，僅由行政院祕書長李孟諺和教育部長潘文忠代表出席。

動土典禮上，議員轉任立委的賴惠員，致詞提及爭取過程艱辛，但話鋒一轉指國民黨議員在議會杯葛預算，讓台下國民黨議員蔡育輝不以為然，直接反嗆。

姚正玉指出，只要有利於地方的重大政策或建設，不同黨派多半沒有反對的理由，但對於預算的「監督」，朝野立場應該一致，即使國民黨議員對預算有意見，也是天經地義、職責所在，民進黨立委趁機指責，實在沒有必要，只是徒增政黨對立而已。

姚正玉指出，動土典禮上貴賓雲集，教育部長、行政院祕書長和市長之外，國圖館長都沒機會上台，卻安排營造廠的董事長郭倍宏致詞，完全無視國圖館的業主立場，這是她參加過許多重大工程動土典禮，極為罕見的狀況。

姚正玉進一步指出，得標營造廠是南台灣知名的宏昇營造，董事長正是曾參選台南市長的前美國台獨聯盟主席、現任喜樂島聯盟主席郭倍宏。郭倍宏的綠營獨派色彩鮮明，承包如此鉅額公共工程原本就引發關切，郭竟不避嫌高喊特定人連任，這種官、商分際不明，讓人憂心。

姚正玉強調，國圖南館暨國家聯合典藏中心預計2025年底啟用，將成為南台灣唯一國家級圖書館，地方熱切期待，不言可喻，但牽涉的工程預算龐大，工程品質良莠也影響甚巨，若有機會進入議會，一定嚴格監督工程進行，以不負鄉親所託。