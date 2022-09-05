「廁所偷窺」踩雷炸鍋！　陳時中反擊：責備不會讓人當選

文／中央社

無黨籍台北市長參選人黃珊珊提出當選將立刻拆第一殯儀館，民進黨台北市長參選人陳時中說，這應該是台北市長柯文哲已有的計畫，若他當選，好政策將延續、須修正的滾動式檢討。

陳時中今天上午在立委莊瑞雄、何志偉及議員陳怡君、梁文傑、王世堅等人陪同下前往大稻埕慈聖宮參香，並到廟埕前大啖滷肉飯、排骨湯等小吃，吃到嘴角帶飯粒都不自覺。

陳時中參香前接受媒體聯訪，對於前台北市副市長黃珊珊提出當選後立刻拆第一殯儀館、還市民綠地構想表示，這應該是柯市府多年前就已經有的計畫，是以前就提出過的。

陳時中指出，黃珊珊提出的政見大部分是柯文哲曾提出的政見或政策，她統整後再度提出。但他強調，現在市府所做任何好的政策，他必然會延續；需要修正的則會滾動式檢討。

媒體詢問，最新民調顯示陳時中領先黃珊珊及國民黨台北市長參選人蔣萬安，但陳時中在年輕人的支持度敬陪末座，是否為警訊。

▲陳時中大稻埕慈聖宮參香及廟埕前吃小吃。（圖／記者周宸亘攝）

陳時中回應，任何年齡層或族群的支持度落後都是警訊，顯示還有需要加強的地方。離投票日還有近三個月的時間，陸續還會有很多民調出爐、提供參考，團隊會持續努力改進，但重點仍是政見。

此外，陳時中日前提出廣設免治馬桶政見，宣傳影片遭黃珊珊批評教壞小孩、國民黨陣營要求道歉。

陳時中今天說，影片是由競選團隊設計、專業團隊拍攝，團隊得到負面反映後就立刻進行修正，他也對於引發誤會表達歉意，希望避免提倡公廁安全、衛生等進步文化的主題被掩蓋。

陳時中表示，他沒有把這件事當作兒戲，所以第一時間就慎重道歉並下架原影片，希望討論能回歸政見主題，因為光是責備不會讓參選人當選，重點還是透過政見讓市政更好。

陳時中強調，他的政見主軸很清楚，就是提供公共廁所安全與衛生，而免治馬桶是其中一環，對於拍攝技巧引發誤會，他感到很抱歉。

▼陳時中宣傳影片因偷窺情節掀爭議。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）