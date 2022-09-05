快訊／老將反悔壓線登記被罵爆　藍5連霸議員要「無黨參選」

▲陳麗娜原宣布交棒助理呂謦煒，卻改口登記參選遭到外界質疑。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

記者賴文萱／高雄報導

原宣布不競選連任的5連霸國民黨高雄市議員陳麗娜，在參選登記截止的最後一刻反悔「突襲壓線參選」，讓辛苦突破黨內初選的新人陳識明相當錯愕及憤怒。陳麗娜今（5）日宣布，為顧全大局，維護國民黨初選參選人權益，決定退回政黨推薦，不參與國民黨配票，以無黨身分參選，另也請國民黨聲明抽回政黨推薦，也不參與地方黨部活動。

陳麗娜表示，當時同意參選，是為了牽制綠營婦女保障選票，不讓他們轉移票源、壓縮國民黨候選人當選機率。牽制綠營，保護隊友，爭取當選席次最大化，這是她被說服參選的原因。

▲陳麗娜宣布退回政黨推薦，也不再擔任柯志恩競選市長發言人，以無黨身份參選。（圖／記者林敬旻攝）

然而接下來的發展與初衷大不相同。陳麗娜說，本想好好過自己的生活，最后關頭不忍國民黨席次崩解而參選，卻因黨的溝通不足、產生誤解，換來她棧戀權力的嘲諷，「顧全大局變成是我的錯，真是何苦！」

陳麗娜說，登記參選後依法不能退選，她只能退回政黨推薦、也不再擔任柯志恩競選市長發言人，以無黨身份參選，讓國民黨回到提名3人的原狀。她強調，後續將以無黨籍身分繼續牽制綠營，也不影響國民黨候選人當選機率，未來若有選票補助款，也將全數捐做公益。