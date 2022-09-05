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義務役裝甲兵全若堯因公殉職　入祀南投縣忠烈祠

▲南投縣長林明溱主持秋祭暨入祀典禮，因公殉職的陸軍下士全若堯入祀忠烈祠。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長林明溱主持秋祭暨入祀典禮，因公殉職的陸軍下士全若堯入祀忠烈祠。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

屏東三軍聯訓基地於7月21日進行操演時，裝甲564旅義務役二兵全若堯不幸遭CM11戰車砲塔砲尾環壓擊、因公傷重殉職，得年24歲，後獲追晉下士、追頒陸光乙種獎章和總統府褒揚令，並經內政部核准，出身南投縣信義鄉的全若堯得以入祀南投縣忠烈祠。

南投縣111年忠烈祠入祀及秋季抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭本縣在營因公殉職戰士典禮，3日上午在南投縣忠烈祠舉行，由縣長林明溱擔任主祭官，全若堯的伯父暨縣議員全文才擔任糾儀官，信義鄉長全志堅及遺族家屬陪祭，陸軍司令徐衍璞也特別到場，向在營因公殉職戰士遺屬致意。

▲南投縣長林明溱主持秋祭暨入祀典禮，因公殉職的陸軍下士全若堯入祀忠烈祠。（圖／南投縣政府提供）

典禮開始首先為陸軍下士全若堯入祀忠烈祠，舉行迎靈典禮，林明溱帶領遺屬上香行禮、將牌位引交護靈人員捧奉入忠烈祠，進行安靈儀式，稍後帶領遺屬向抗戰陣亡將士、殉難官民及本縣在營因公殉職戰士上香致祭，並默哀1分鐘。

▲南投縣長林明溱主持秋祭暨入祀典禮，因公殉職的陸軍下士全若堯入祀忠烈祠。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，全若堯於民國87年4月9日出生，109年6月畢業於國立宜蘭大學，並於今年4月13日應召入伍，入陸軍步兵第257旅第4營第3連集訓，踐履基本才技操習、提升軍實戎備素養；後遣派裝甲第564旅聯合兵種第3營戰車第2連，開啟防禦固守之義務役軍旅歷程，期間支援基地演練要事，增益協同作戰能力。

▲南投縣長林明溱主持秋祭暨入祀典禮，因公殉職的陸軍下士全若堯入祀忠烈祠。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，全若堯於7月21日銜命秉執三軍聯訓基地進訓整備裝備鑑定任務，卻不幸因公殉職，先後獲追贈「下士」官階及追頒「陸光乙種獎章」，並於8月3日獲總統府華總褒字第1572號明令褒揚；林明溱肯定他為國犧牲奉獻之精神，實為國軍官兵效法典範，符合冒險犯難、捨己為國之性質，並經內政部核准入祀本縣忠烈祠，南投縣依規定辦理入祀儀式，以告慰其英靈，使其忠烈精神永昭垂範。

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