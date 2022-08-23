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14年前彰化男奪槍開6槍　勇警右胸中彈亡！他逃死判無期定讞　

▲彰化員警陳國欽殉職。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化員警陳國欽殉職入祀忠烈祠。（圖／翻攝自警察英烈紀念網）

記者唐詠絮／彰化報導

台南市安南區昨（22）日發生殺2警奪槍案，兇嫌林信吾今日凌晨在新竹落網，引發社會憤怒，而彰化縣也曾於14年前發生「奪槍殺警案」。2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾鬧事糾紛，遭曾姓兄弟圍攻，警槍遭搶被槍擊身亡，得年43歲，隔年入祀彰化忠烈祠，追贈二線一星巡官職務，這也是彰化首宗奪槍殺警案，資深警員回憶起這件殺警案，還是對陳國欽英勇殉職感到不捨。

彰化資深員警回顧當年案件發生的過程，警員陳國欽於2008年12月9日深夜11時接獲民眾報案，在彰化市埔北街有男女酒醉鬧事糾紛，犯嫌曾智勇哥哥見陳國欽剛抵達現場，先對他嗆聲「大人，你是哪個分局的，你是總局也一樣，要不然我混假」，先徒手施暴拉扯，過程中被制伏壓倒在地。

▲彰化員警陳國欽殉職。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化員警22小時逮捕犯嫌。（圖／ETtoday資料照）

當時犯嫌曾智勇趁隙奪警用配槍，朝陳國欽射擊6槍，其中1發子彈貫穿右前胸，送醫不治，曾氏兄弟奪警槍後逃逸，警方在22小時內，於桃園縣觀音鄉一處三合院內將曾智勇逮捕，並在八卦山區找到犯案的警槍。曾智勇於於2011年被最高法院依殺人等罪判處無期徒刑定讞，另外曾智勇哥哥則因因妨害公務，判處有期徒刑10月。

因公殉職的陳國欽也在隔年入祀彰化忠烈祠，當時陳國欽家中還有祖父、父母親、妻子以及一對年幼子女，警方允諾盡全力照顧其家屬，從優撫卹。

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