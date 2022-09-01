南韓陸軍2架直升機受訓相撞！緊急從10公尺處迫降　1人頭部撕裂傷

▲南韓KUH-1完美雄鷹直升機。（資料照／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍今（1）日發生一起戰機相撞的事故！位於京畿道抱川市的某陸軍部隊正在進行機動訓練，不過2架KUH-1完美雄鷹直升機卻發生相撞意外，之後緊急迫降，其中一人頭部出現撕裂傷，送醫急救。

根據韓媒《News1》，京畿道抱川市某陸軍部隊於1日中午12時16分發生意外，2架KUH-1完美雄鷹直升機在距離地面10公尺高處發生擦撞，當時2架直升機各搭乘1個大隊（每個大隊為9人）、共計為18人，其中一人頭部出現撕裂傷，被緊急送鄰近的軍醫院進行治療。

所幸此次撞擊事故並無造成其他民間人士傷亡。

此次陸軍直升機發生相撞意外，其實對於過去來說尚屬罕見，2架直升機並未留下嚴重的損傷。南韓軍方關係人士解釋，此次相撞意外和美韓聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）並無任何從屬關係。

南韓軍方表示，此次的機動性訓練，其實目的是為了於本月21至25日舉行的「大韓民國防衛事業展」（DX Korea）做事前準備。

據悉，完美雄鷹直升機為2012年首度部署於實戰中的南韓國產機動型直升機，主要分為救難用途的「Medevac」、供海軍陸戰隊登陸的機動型直升機「Marineon」，以及供警察廳使用的型號。

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