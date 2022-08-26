陸軍269旅中尉疑遭霸凌輕生　腳踏車消失2年「離奇出現在寢室」

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍269旅黃姓中尉2020年4月在營區輕生，經軍方調查，黃男幾乎三天三夜沒有吃飯、沒有休息、沒有睡覺，也沒有洗澡。家屬質疑，黃男是遭霸凌才走上絕路，但涉案10名軍士官全部不起訴。如今2年過去了，死者哥哥在臉書痛訴，弟弟生前在軍中不見的折疊腳踏車，本月24日離奇出現在生前的部隊寢室裡，「後輪竟然換新，胎壓都飽的，是不是該請國防部徹查一下？」

2020年4月，黃姓排長在楊梅區營區大禮堂輕生，被發現時手機仍處於通話狀態。家屬質疑，黃男被安排一肩接下二級廠所有業務，卻未獲移交清冊，連購買軍用品都要代墊，加上黃男生前三天幾乎沒吃飯、洗澡、休息，先後發生過自行車遭破壞（第一輛在軍中被偷，第二輛在軍中被剪斷剎車，差點摔車），疑似不堪長期遭霸凌、長官欺壓輕生。

不過，桃園地檢署調查8個月後，認定罪證不足，對涉案10人處分不起訴。當時黃媽媽手捧兒子遺照到桃檢前哭訴，稱曾提供軍方、檢察官相關物證，後來有部分證人竟轉為被告，而且歷經8個月偵查竟沒有一個人被起訴。語畢，她絕望直呼「台灣司法已死」、「兒子枉死了」，整個人癱軟在地。

▲▼黃媽媽得知涉案10人全不起訴，在桃檢前手捧兒子遺照，絕望哭喊「台灣司法已死」。（圖／記者沈繼昌攝）





如今2年時間過去，黃男哥哥8月25日在臉書發文表示，「我弟弟過世已經兩年了，國防部專案小組什麼都查不到，什麼都沒有，軍用電腦沒解開、攝影機故障、手機沒解開，欺負我弟弟的10個人，全部不起訴。」

黃男哥哥指出，弟弟生前一輛摺疊式腳踏車在269旅旅部連不見，當時家屬曾提出質疑，但時任269旅田姓政戰主任回應「軍中掉東西是常態」，怎料本月24日，這一輛腳踏車竟離奇出現在弟弟生前的寢室裡，而且還換新後輪，「我想請教國防部的長官，這是不是常態？國防部是不是該徹查一下？」

▼家屬在臉書指出，黃姓中尉生前遺失的腳踏車，事隔2年出現在寢室。（圖／翻攝自當事人臉書）

今年4月，家屬在陪審團協會軍冤小組、時代力量立委陳椒華、邱顯智等人陪同下召開記者會，痛訴作為關鍵證據的手機及軍用電腦無法解鎖開啟，導致檢察官無法得知具體情況而無法起訴，難道軍用電腦只要保管人無交接密碼，國防部就無法開啟嗎？此外，軍中關鍵監視器均損壞，包括寢室出入口、旅部營等等，如同當年洪仲丘案的「國防布」。

陳椒華指出，軍中調查報告揭露，黃姓中尉的手機在事發後第一時間被憲兵取走鑑識，結果憲兵密碼輸入錯誤，再也無法開啟、讀取資料，檢察官竟就不調查了。此外，黃姓中尉生前經常夜間加班，長官還指派晨間要帶體能訓練，顯見軍中管理出了問題。

當時邱顯智也舉例，黃姓中尉案並不是個案，去年陸軍化學兵33群也發生士官受不了長官施壓霸凌，選擇上吊自殺，後長官隱匿遺書、跟同袍做偽證等誇張狀況，軍中調查事件處理程序多由軍方執行內部調查，有自己人辦案的疑慮，在一個封閉的營區裡面，要家屬拿出證據要怎麼拿出來？

▼陪審團協會今年4月才舉行記者會，呼籲重啟調查。（圖／陪審團協會）

死者哥哥表示，弟弟就讀中華技術學院時，連續三年都是第一名，後來沒領畢業證書，就提早入伍報效國家。當時弟弟選擇空降特戰部隊待了5年，後來專任指職軍官，7年來沒有任何違紀，也從未逾假歸營，每年體能與五項戰技全部通過，每年從軍考核都是甲等以上。

他痛心表示，這樣一個優秀的軍人，竟被269旅的高勤官、旅部連士官聯合惡整，生前無法休息、無法睡覺、無法吃飯、無法洗澡，把人逼上絕路，「我當哥哥的，每次想到我弟弟處境，我真的總是淚流滿面。他們就這樣弄死我弟弟，我真的好不甘心。」

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