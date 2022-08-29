坦克才拋錨不到24hrs！軍車又「慘卡路上」　大馬網友嘲：路比車強

▲馬來西亞陸軍的坦克、軍車連續2天發生拋錨意外，造成交通堵塞。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

馬來西亞首都吉隆坡連續2天發生軍用車在路上拋錨的事故，由於軍車體積龐大，造成周邊道路交通堵塞，也引來網友在社交媒體上嘲諷，「馬來西亞的道路強到足以打敗坦克。」為此，大馬陸軍也發出道歉聲明。

根據美國CNN報導，第一起事故發生在26日上午10時30分，馬來西亞陸軍一輛PT-91 「堅韌」型（Twardy）主戰坦克，因引擎故障而在高速公路上熄火，由於事故地點靠近吉隆坡議會大廈，導致周邊交通堵塞嚴重，軍官與警察試圖指揮其他車輛改道。軍方稱，故障的坦克在30分鐘後就被裝甲救濟車（Armoured recovery vehicle）拖走，並進廠維修。

▲部分馬來西亞網友批評軍車維護不善，才會在路上故障。（圖／翻攝自推特）

沒想到，不到24小時後，另一輛主要用於拖曳重型武器的裝甲原動力車（armored prime mover）27日又在吉隆坡市中心的馬來西亞國家博物館外拋錨。現場影片可見，原動力車後方有一排軍用車輛停在馬路上毫無動靜。

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Another military vehicle has broken down in the city centre.



Just a day after a tank broke down near KL Sentral, an army trailer truck transporting a tank can be seen stuck on the right-most lane of Jalan Damansara in front of the national museum. pic.twitter.com/cibeBmYILn — TheVibes.com (@thevibesnews) August 27, 2022

馬來西亞陸軍聲明，這2輛軍車都參加了閱兵式彩排，一隊機械師已經於當地時間28日中午12時30分完成維修工作，軍車仍將繼續前往獨立廣場，準備投入8月31日馬來西亞獨立日閱兵慶典，「陸軍為2起事件道歉，並將確保此類事件不再發生。但若又發生事故，也將有一組待命中的救援小組盡速被派往現場，將受損車輛拖走，避免影響交通。」

相關影音被PO上網後，引發許多網友議論、諷刺與批評。大馬脫口秀演員Jason Leong推文稱，「這就是馬來西亞比新加坡更強大的原因。新加坡需要坦克來保衛他們的道路，但馬來西亞的道路可以打敗坦克。」另一名網友還以俄烏戰爭的情況來嘲諷，「一輛坦克在高速公路上壞了，如果馬來西亞開戰，我們就會變成俄羅斯。」

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