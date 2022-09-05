陳時中拋免治馬桶卻因「偷窺」挨轟　侯友宜：推動政策要謹慎

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／新北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近日拋出公廁全面換上免治馬桶的新政見，卻因宣傳影片的「偷窺」情節挨轟，力拚連任的國民黨籍新北市長侯友宜表示，在推動一個政策的過程當中真的要非常謹慎，尤其面對性別平等這個部分。

陳時中日前提出將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙的政見，臉書上也同步上傳宣傳影片。畫面中，四叉貓在上廁所因沒有衛生紙，所以敲門求救，這時一組免治馬桶蓋從天而降，而陳時中竟卻從另一間廁所探頭過來俯瞰，並微笑比YA手勢，卻引來批評。

侯友宜表示，公共廁所其實最重要的是在環境整潔、衛生，像新北市的公共廁所也重視轉型到性別友善，另外，讓管理維護能夠達到環境衛生，也是市府團隊在往前走的目標，像是廁所續的管理跟維護的持續性也是非常重要的。

侯友宜指出，這一次看到競選人用這樣一個影片，其實讓大家覺得不太舒服，好像有一點點會不會有性騷擾的聲音出來，所以其實在推動一個政策的過程當中，真的要非常謹慎，尤其面對這個性別平等這個部分，要特別的提醒大家注意。

陳時中4日上午出席職能治療師全國聯合會創會20周年慶祝大會後受訪說，在畫面上並沒有這樣的意思，但是若讓大家有「騷擾當有趣」的感覺，他要表達歉意，下午也在臉書致歉，強調會虛心包容不同意見。