陳時中甩「偷窺」臉書曬孫照　他見關鍵詞冷諷：人設洗的有夠硬

▲民進黨台北市長參選人陳時中分享與孫子的天倫之樂。（圖／翻攝陳時中臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中近日拋出公廁全面換上免治馬桶的新政見，卻因宣傳影片的「偷窺」情節挨轟，雖然事後已緊急修正並二度道歉，仍難平各界批評聲浪。不過，4日晚間，陳時中的臉書突上傳一張與孫子玩樂的照片，稱是在「幾個月前的除夕夜」拍攝，讓媒體人朱凱翔嘲諷，「都已經中秋了，你還在跟我講除夕，這麼硬也在洗，你就知道有多急。」

陳時中貼文分享之前除夕夜與家人團圓，這兩年多來，他們難得能一起外宿、吃年夜飯，他也一一發壓歲錢給兒孫們，後來因為太累，隨意躺在地板上修席，但兩個孫子還是電力十足，一下子撲過來搔癢，一下子摟著他不放，玩也玩不膩，他隨然被當成大抱枕，很想睡，但看到孫子的笑容，他也很開心，這是他與家人的珍貴回憶，「生活在台灣真的很幸福。」​

陳時中大打溫情牌，但朱凱翔不領情，狠酸「阿中最新人設，拿孫子洗偷窺。但都已經中秋了，你還在跟我講除夕，這麼硬也在洗，你就知道有多急。」

陳時中日前提出將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙的政見，臉書上也同步上傳宣傳影片。畫面中，四叉貓在上廁所因沒有衛生紙，所以敲門求救，這時一組免治馬桶蓋從天而降，而陳時中竟卻從另一間廁所探頭過來俯瞰，並微笑比YA手勢，卻引來批評。

▲陳時中找來網紅四叉貓合拍政策宣傳片。（圖／陳時中臉書）

陳時中4日上午出席職能治療師全國聯合會創會20周年慶祝大會後受訪說，在畫面上並沒有這樣的意思，但是若讓大家有「騷擾當有趣」的感覺，他要表達歉意，下午也在臉書致歉，強調會虛心包容不同意見。