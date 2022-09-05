　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中甩「偷窺」臉書曬孫照　他見關鍵詞冷諷：人設洗的有夠硬

▲▼民進黨台北市長參選人陳時分享與孫子的天倫之樂。（圖／翻攝陳時中臉書）

▲民進黨台北市長參選人陳時中分享與孫子的天倫之樂。（圖／翻攝陳時中臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中近日拋出公廁全面換上免治馬桶的新政見，卻因宣傳影片的「偷窺」情節挨轟，雖然事後已緊急修正並二度道歉，仍難平各界批評聲浪。不過，4日晚間，陳時中的臉書突上傳一張與孫子玩樂的照片，稱是在「幾個月前的除夕夜」拍攝，讓媒體人朱凱翔嘲諷，「都已經中秋了，你還在跟我講除夕，這麼硬也在洗，你就知道有多急。」

陳時中貼文分享之前除夕夜與家人團圓，這兩年多來，他們難得能一起外宿、吃年夜飯，他也一一發壓歲錢給兒孫們，後來因為太累，隨意躺在地板上修席，但兩個孫子還是電力十足，一下子撲過來搔癢，一下子摟著他不放，玩也玩不膩，他隨然被當成大抱枕，很想睡，但看到孫子的笑容，他也很開心，這是他與家人的珍貴回憶，「生活在台灣真的很幸福。」​

陳時中大打溫情牌，但朱凱翔不領情，狠酸「阿中最新人設，拿孫子洗偷窺。但都已經中秋了，你還在跟我講除夕，這麼硬也在洗，你就知道有多急。」

陳時中日前提出將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙的政見，臉書上也同步上傳宣傳影片。畫面中，四叉貓在上廁所因沒有衛生紙，所以敲門求救，這時一組免治馬桶蓋從天而降，而陳時中竟卻從另一間廁所探頭過來俯瞰，並微笑比YA手勢，卻引來批評。

▲▼ 。（圖／陳時中臉書）

▲陳時中找來網紅四叉貓合拍政策宣傳片。（圖／陳時中臉書）

陳時中4日上午出席職能治療師全國聯合會創會20周年慶祝大會後受訪說，在畫面上並沒有這樣的意思，但是若讓大家有「騷擾當有趣」的感覺，他要表達歉意，下午也在臉書致歉，強調會虛心包容不同意見。

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
太惡質！男大生撿屍後丟下裸露正妹　下場慘曝
阿堂鹹粥被洗1星！　他從1處看出「台灣人的自大」
才關閉150間門市！　「超夯迷因股」財務長墜樓亡
「阿堂鹹粥沒開發票」開口要才給！店家6字回應　網：不是第1次
認賠200萬！　廖老大三重店揭「被點名內幕」
台南鍋燒老店遭客嗆「要帶小弟來」：店砸了也有錢賠
正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬
快訊／嘉義死亡車禍！　男駕駛卡車內慘死
女大生4P反悔提告！　他救兄弟拿「性愛片當證據」下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學韋小寶大絕招　黃珊珊揭「5字戰法」

林耕仁碩論「連抄都抄錯」　民進黨團公開3大抄襲手法

陳時中拋免治馬桶卻因「偷窺」挨轟　侯友宜：推動政策要謹慎

再被爆複製貼上NCC報告　張善政舉著作權法：合理範圍可重製

快訊／民進黨團踢爆：林耕仁交大碩論6成涉抄　抄政府報告騙學位

快訊／塵封13年「結案報告書」被爆抄很大！　張善政4字回應了

陳時中甩「偷窺」臉書曬孫照　他見關鍵詞冷諷：人設洗的有夠硬

民進黨北台灣全敗？　他分析從一縣市就見徵兆

張善政涉抄襲「法律責任」歸誰？　前綠委：主角是宏碁

張善政被爆抄更大！　60頁子報告抄29頁

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

雙胞胎肚裡打架

學韋小寶大絕招　黃珊珊揭「5字戰法」

林耕仁碩論「連抄都抄錯」　民進黨團公開3大抄襲手法

陳時中拋免治馬桶卻因「偷窺」挨轟　侯友宜：推動政策要謹慎

再被爆複製貼上NCC報告　張善政舉著作權法：合理範圍可重製

快訊／民進黨團踢爆：林耕仁交大碩論6成涉抄　抄政府報告騙學位

快訊／塵封13年「結案報告書」被爆抄很大！　張善政4字回應了

陳時中甩「偷窺」臉書曬孫照　他見關鍵詞冷諷：人設洗的有夠硬

民進黨北台灣全敗？　他分析從一縣市就見徵兆

張善政涉抄襲「法律責任」歸誰？　前綠委：主角是宏碁

張善政被爆抄更大！　60頁子報告抄29頁

台鐵國慶連假「加開102班車」　車票9／9凌晨0時起開賣

中秋獎金平均1350元　僅44％企業會發放「創9年新低」

懷疑他偷襪子！泰籍移工利刃刺穿心臟殺同鄉　判刑15年定讞

曬出你和TOYOTA出遊合照「搶拿3萬獎金」！官方IG追蹤數破12萬

「2022臺北動物保護月」開跑　帶領市民一同走讀動物美好旅程

東京公園廁所驚見棄嬰！被發現時「尚有意識」　疑出生不到1個月

學韋小寶大絕招　黃珊珊揭「5字戰法」

遭禁運救柚農！花蓮擴大加工產業　收購800公噸提前去化

《全明星4》比賽「綁衣服被譙耍性感」！啦啦隊女神揭真因：早就放棄美貌

小資女挺男友投資私吞公款　害老闆虧110萬元！只還2萬挨告

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

當選拆一殯　黃珊珊：4580坪綠地還市民

影／超尷尬！林佳龍跑嘉義同鄉會喊凍蒜　遭當場制止

《自由》民調：陳時中領先蔣萬安6.21％

從指揮官改當孫子的大抱枕　陳時中一張照片引上萬網友喊溫馨

民進黨北台灣全敗？　他分析從一縣市就見徵兆

快訊／民進黨團爆：林耕仁交大碩論涉抄　剪貼騙學位

黃珊珊回擊柯文哲代理人：參謀總長哥哥都管不了我

張善政抄襲再爆新事證　塵封13年報告也有鬼

結案報告書被爆抄很大！張善政4字回應了

張善政被爆抄更大！　60頁子報告抄29頁

林佳龍稱把新北變「新的台北」　他氣炸：新北人被當二等公民

李婉鈺新書曝最痛戀情　「昨夜睡身旁的人說分手很久」

高中生提問廢死　蔡英文正面給答案

張善政涉抄襲「法律責任」歸誰？　前綠委：主角是宏碁

更多熱門

相關新聞

民進黨北台灣全敗？　他分析從一縣市就見徵兆

民進黨北台灣全敗？　他分析從一縣市就見徵兆

2022九合一大選11月26日登場，身為執政黨的民進黨受疫情影響，隨後又面對抄襲案等爭議，讓部分人士預言可能全盤輸掉北台灣。對此，媒體人謝寒冰分析，從宜蘭縣就可以看出綠營的危機，因為要競選連任的國民黨籍縣長林姿妙被起訴，聲勢仍勝過民進黨的對手江聰淵，「我覺得年底民進黨是非常有可能大敗的」。

張善政涉抄襲「法律責任」歸誰？　前綠委：主角是宏碁

張善政涉抄襲「法律責任」歸誰？　前綠委：主角是宏碁

張善政被爆抄更大！　60頁子報告抄29頁

張善政被爆抄更大！　60頁子報告抄29頁

黃珊珊回擊柯文哲代理人：參謀總長哥哥都管不了我

黃珊珊回擊柯文哲代理人：參謀總長哥哥都管不了我

當選拆一殯　黃珊珊：4580坪綠地還市民

當選拆一殯　黃珊珊：4580坪綠地還市民

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面