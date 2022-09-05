民進黨北台灣全敗？　他分析從一縣市就見徵兆

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

2022九合一大選11月26日登場，身為執政黨的民進黨受疫情影響，隨後又面對抄襲案等爭議，讓部分人士預言可能全盤輸掉北台灣。對此，媒體人謝寒冰分析，從宜蘭縣就可以看出綠營的危機，因為要競選連任的國民黨籍縣長林姿妙被起訴，聲勢仍勝過民進黨的對手江聰淵，「我覺得年底民進黨是非常有可能大敗的」。

謝寒冰說，論文門延燒整個政壇，有人預言民進黨可能北台灣會全敗，這有一個很明顯的徵兆，就是宜蘭，林姿妙被起訴到現在，整個聲勢在宜蘭卻還是壓過江聰淵。

謝寒冰指出，民進黨這次布局蔡英文一個人獨霸，所以內部派系有很多的不滿意，才造成這樣的結果。民進黨慘敗的可能性很高，但上次2018九合一選戰，國民黨贏了之後，卻還是輸了2020總統大選，所以今年底無論選情勝負如何，真正影響台灣的還是2024。

林姿妙身陷貪污風波，遭宜蘭地檢署建請法院從重量刑。根據調查，宜蘭縣政府、縣長林姿妙涉多項弊案，包括宜蘭縣政府辦理大羅東地區治水防災區段徵收案、羅東機六用地旁1558地號農地免徵土地增值稅案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案，以及林姿妙財產來源不明等案。檢方經多年蒐證，認有違反《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。

宜蘭地檢指出，本次起訴15人，其中公務員有10人，包括林姿妙，而非公務員有5人，包括林姿妙女兒林羿伶，以及涉案地主。對此，檢方表示，林姿妙從2010年擔任羅東鎮長至今，除薪資、租金之外，並無其他收入，但他的現金有7844萬多元，這並無合理來源，且與收入不相當。

面對爭議，林姿妙堅持不退選，強調自己遭到政治追殺，受到栽贓抹黑，自己「一生清清白白」受盡委屈，1日則在縣議會議長張建榮、議員及各鄉鎮市長等3千多人陪同下登記參選。