上公廁見一幕　他臉發白：內心很大創傷

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨籍台北市長參選人陳時中提出「廣設公廁免治馬桶」政見，引發熱烈討論。對此，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇分享有次上公廁，結果前一人使用後沒沖水，造成他內心很大創傷，「上完，當日所有的約會心情，被這一環節給毀了，臉色蒼白趕緊回家。」

姜冠宇近日在臉書說，免治馬桶普遍使用，他覺得沒有什麼不好，但公共廁所使用者很複雜是事實，他擔心還是有那種堅持踏在馬桶蓋上面的，「免治馬桶，我不知道會不會耗損率、修繕成本比傳統馬桶高，反而對於市政預算得不償失。」

姜冠宇指出，當然目前傳統馬桶有它既定的問題，由於公廁使用者複雜，「坐式馬桶，我都會馬桶上至少兩邊各放一片衛生紙再上，比較安心。拋棄式馬桶墊的使用，我想是可以推廣的。另外，還是要解決一下衛生紙到底能不能丟馬桶的問題。」

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▼姜冠宇分享自己上公廁的經驗。（示意圖）

至於免治馬桶，姜冠宇認為，可先從最爭議的地方試辦，「我是有體會過台北市有傳統菜市場的廁所，我很意外臨時借去上的時候，這男性馬桶水力不夠，是一個流浪漢使用過，然後他出來沒有沖，他說『是下一個使用者要旁邊舀一瓢水，去沖上一個使用者的排泄物』。」

「喂！為什麼不是你自己沖乾淨啊！」姜冠宇直呼，「這是我內心很大的創傷，上完，當日所有的約會心情，被這一環節給毀了，臉色蒼白趕緊回家。免治馬桶可以試做，一定要先想到這種最不能配合的族群，會使用成什麼樣子，先從上述這個菜市場廁所的地點開始吧！」

對此，有網友認為，「與其增加免治馬桶，倒不如讓公廁都有衛生紙跟增加派人清潔的次數，有人維持環境真的讓人比較放心！」姜冠宇回應，「這是真的」。

▼姜冠宇遇到有人上完廁所不沖水。（示意圖／記者陳俊宏攝）