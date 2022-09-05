再被爆複製貼上NCC報告　張善政舉著作權法：合理範圍可重製

▲張善政回覆農委會子報告「複製貼上」NCC爭議。（圖／翻攝自《千秋萬事》）

記者鄭文晴／綜合報導

國民黨桃園市長參選人張善政再被媒體爆料，2009年農委會子報告60頁中的29頁，疑似「複製貼上」NCC在2006年的報告。對此，今（5）早張善政受訪回應，根據著作權法第50條，政府發表公開的報告在合理範圍內，可以重製、公開播送和傳輸，所以「我們這個研究計畫去引用國內外的研究報告，其實是完全有依據的」，在法律上面這不是抄襲，而是「重製」。

張善政今天接受廣播節目《千秋萬事》專訪，他重申，這個計畫當初目的，是把國內外農業電子化的新技術整理、翻譯，最後彙整成報告給農委會參考。根據著作權法50和52條，只要是政府發表公開的報告在合理範圍內可以重製，而NCC就是政府報告，所以今天媒體都在表頭寫下「複製貼上」，而非「抄襲」。

對於被質疑拿5700萬做了多少報告、A了多少錢，張善政說，這個委託案團隊還開發了2個資訊系統，去很多國家考察，3年下來報告篇幅一點都不少，如果「5700萬有一塊錢掉到口袋，我退選。」

張善政表示，如果農委會覺得研究案違規，「這會變成採購案的糾紛」，政府對於甲乙雙方採購案發生糾紛的話，有既定的法律程序，絕對不是單方說的算，「到時候照這個程序走就是了」，不過對於主持計畫的投入他感到非常驕傲。

至於和宏碁關係好，擔任獨董薪資為500萬到1000萬元之間，張善政指出，宏碁是上市公司，這麼多股東，且董監事酬勞都很公開，「若質疑我的話早就在獨董大會被推翻」，但沒有人有任何意見。

張善政強調，其實並沒有很在意薪水，「當時離開Google，馬總統請我去當政務委員，我的薪水是打折又打折」，若真的在意待遇薪水，當初就不會離開Google。