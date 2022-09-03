颱風天偷排廢水！高雄缺德工廠害水溝變色　環保局勒令停工並開罰

▲民眾檢舉排水購疑遭排廢水，環保局長(圖右)帶隊前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

軒嵐諾颱風來襲，竟有缺德工廠趁機排放廢水。高雄市環保局今(3日)接獲民眾檢舉，發現仁武區排水溝竟是乳白色，環保局長帶隊前往稽查，當場勒令業者停止排放，並依違反水污染防治法第18條之1規定告發，最高可裁罰2000萬元罰鍰。

環保局表示，今(3)日上午接獲民眾檢舉仁武區仁心路199巷排溝出現乳白色混濁廢水污染，經沿線溯源巡查於新O公司門口旁排溝發現一股廢水流出，經調查，業者趁下雨天將廢水以未經許可的專管繞流排放所致，導致排溝沉積大量灰色遭污染底泥。

▲▼現場採樣、檢測水質。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局調查，該公司從事塗裝作業，本來應該將製程廢水依規定貯存，並交由合法清運業者清運，卻未依規定正常操作，擅自將廢水繞流排放至廠外雨水溝。

環保局會同該公司人員進廠稽查，發現該公司於雨天非法利用未經許可之軟管將廢水繞流排放至廠外雨水溝，環保局人員於廠外雨水溝採集水樣及底泥各乙組檢驗重金屬、TCLP及閃火點，現場檢測廢水pH 5.85，已屬弱酸性且超過排放標準。

環保局表示，該公司行為依違反水污染防治法第18條之1規定告發，後續裁罰將納入水質超過放流水標準之倍數核計裁處6萬元以上2000萬元以下罰鍰。環保局也當場要求該公司停止繞流排放行為並勒令停工，若廢水分析後所含有害健康物質超標，將依水污染防治法第36條、刑法190-1條規定移送法辦。