破舊紅綠燈砸新手媽...多處骨折未來恐癱　家人PO文集氣盼奇蹟

記者唐詠絮／彰化報導

加油！彰化員林市中山南路及南昌街口，號誌燈桿疑似受到中度颱風軒嵐諾影響，強風吹襲，再加上燈桿基座鏽蝕，應聲倒塌砸中停等紅燈的女騎士(43歲)，造成身體腰椎頸椎多處骨折，送醫院急救，今天下午其家人在臉書《彰化人大小事》po文，小孩剛出生不久，希望網友為她急氣恢復健康。

▲彰化員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒砸中女騎士。（圖／民眾提供）

從監視器畫面中，機車停等區只有婦人一人，被一旁的號誌燈桿倒下砸中，還波及到一輛自小客車，這支號誌燈桿管轄單位為縣警局交通隊，於30多年前設立，也有投保千萬意外險，也有負責的外包維護廠商，昨日得知婦人被砸中受傷後，縣長及相關人等第一時間也前往醫院探視傷況。

▲女婦人家人po文集氣。（圖／翻攝自彰化人大小事）

以下為婦人家人po全文，「她一直很努的過生活，拜託拜託大家集氣…讓我的親人開刀順利恢復健康…

這是昨天9／2早上約11點左右在員林發生的事…路邊紅綠燈倒塌砸傷人事件

這個受害的是我們很珍惜的親人，她一直很努力過生活，不久前才產子，竟被這久年未維護、重達千斤的交通號誌給砸碎該有的健康，未來已被醫師判定無法行走…孩子怎麼辦，家庭怎麼辦，工作怎麼辦……

脊椎已錯位肋骨也斷好幾根，當時緊急狀況下從員基被轉到彰基已錯過關鍵開刀時間，後來被轉到彰基還是繼續等候開刀，黃金治療時間一點一滴的流失…直到9／3下午才排到開刀房得以推回脊椎讓神經有修復的機會，想拜託各方可以幫助幫助我們，我們需要大家幫忙轉發讓事件受到重視，這是公共傷害……，也想拜託大家幫忙集氣，讓親人可以有康復的機會…」