軒嵐諾來了！暴風圈最快今晚8點前碰觸東北角　暴雨轟炸熱區曝

▲氣象局預報員謝佩芸。（圖／記者莊喬迪攝）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風來了，根據最新路徑預測，最快今(9/3)晚間8點前有機會碰觸東北角陸地，晚間猛烈雨勢報到，將持續到明天上半天，明晚雨勢將趨緩。

根據氣象局最新一步顯示，軒嵐諾颱風今(9/3)下午17時中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，即在台北的東南東方約350公里之海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

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根據最新資料顯示，第11號颱風中心目前在台北東南東方海面，向北北西轉北移動，其暴風圈已進入台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅。預計颱風暴風圈未來仍有擴大趨勢。

▲氣象局17：30公布颱風最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

中央氣象局謝佩芸表示，今晚暴風圈會接觸東北部陸地，最快晚間8時前有機會，但仍要觀察，氣象局針對宜蘭、新北、基隆發布颱風警報，颱風外圍環流帶來降雨，上午雨勢偏中部以北，中午過後風向調整，降雨集中在北部和中部山區，離颱風相對近的花東地區，因處颱風環流沉降區，花東在背風面，明天溫度比較高，嚴防焚風，金門也會出現高溫。

謝佩芸指出，昨天累積到目前降雨，已新竹縣尖石鄉烏嘴山最多，達352毫米，宜蘭縣大同鄉太平山則有351毫米，台北市北投區鞍部也有304.5毫米，新北市坪林區坪林交控則出現275.4毫米，桃園市復興區拉拉山降雨累積達254.5毫米。

▲氣象局公布未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

隨著軒嵐諾逼近，今晚降雨將持續至明天，謝佩芸表示，今晚到明天上午颱風最接近，降雨明顯，北部和中部山區雨量多，北部山區累積雨量量質較多，要留意坍方落石和降雨現象，明天白天降雨持續，明下半天隨颱風往北移動降雨慢慢趨緩，明晚雨勢緩和。

另外風力也將增強，蘭嶼陣風將增強達11到12級，離颱風最近的東北角、北海岸，以及恆春半島也會出現10到11級陣風。