網友約見面！純情男慘囚緬甸KK園區　電擊關水牢...家屬被索30萬

▲為見女網友從「鬼門關」被救回的陳姓男子，現身說法呼籲呼籲大家不要再輕易上當出國。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名25歲陳姓男子，網路交友認識女網友，今年8月他飛往泰國欲與女網友見面來一趟浪漫之旅，沒想到一到泰國就被帶往緬甸KK園區，強迫從事詐騙工作，經家人向台南市議員林燕祝求助，透過警方與國際刑警的合作才獲釋返台，期間人蛇集團還趁機向家屬勒贖30萬元，全案正由警方循線偵辦中。

市議員林燕祝指出，台人遭騙至柬埔寨、泰國、緬甸事件頻傳，近日又發生3位台人在柬埔寨遭槍殺身亡，台南一名網路交友陳姓男子，被騙到泰國轉至緬甸詐騙集團，家屬向她求助，透過警方與國際刑警的努力終獲釋放。

劫後餘生的陳姓男子30日由林燕祝議員與市議員參選人姚正玉陪同公開說明，呼籲大家不要再輕易上當出國，林、姚要求政府不能再坐視台灣人命喪海外、必須儘快透過國際合作救回遇難的鄉親。

林燕祝說，服務處在8月19日收到陳姓當事人哥哥的陳情，指弟弟與女網友到泰國員工旅遊，8月13日搭機前往泰國曼谷，15日就失聯，但等了幾天還是沒有弟弟的消息，就向永康分局報案。

林燕祝表示，接獲陳情後即通知永康分局長甘炎民，透過刑事局國際刑警科與航警局救人，在溝通協商的這段期間，竟有台灣人蛇集團要求家長付贖金，市警局長方仰寧、甘炎民分局長告知家屬，一切交由警方處理。不過，22日中午當事人返抵國門之際，台灣人蛇集團揚言在機場等人，要求家屬付贖30萬元，台南警方得知消息，在警方與航警嚴密保護下，當事人平安由家屬接走，目前警方掌握台灣人蛇集團的線索，正循線調查偵辦中。

陳姓男子表示，在泰國的近10天彷彿人間煉獄，至今想起來還是心有餘悸。剛到時的第1天，進到園區簽署入園協議書後就開始上集團擬定好的一套「訓練」課程，首先必須要將自己想一個綽號，包含社群媒體上的假照片、資產等，第二天就馬上進行「模擬考」。前3個星期為磨合適應期，培訓約1個月後「正式上工」。

期間親眼目睹許多台人因詐騙業績不佳或是觸犯紅線偷偷拍照、錄影，就會受電擊棒電擊，或是不給飯吃等處罰，甚至還有人慘遭「關水牢」，將全身脫光泡進髒水裡面整天，不僅皮膚潰爛，身體上的折磨，心靈上也接近崩潰。期間耳聞，如果被當地人蛇集團船隻載至柬埔寨的港口到公海，集團幹部會在人的體內注射麻醉劑，然後活摘取下器官，等於沒有機會回頭。

林燕祝、姚正玉表示，目前台南市警察局受理遭詐騙至境外的案件共有53件，其中已返國僅12件，許多家屬還未警覺，當事人更因沒有管道根本無法向外求援，呼籲中央政府積極介入，展開國際救援，同時也請台南警方全面清查頻繁出入泰國、緬甸、柬埔寨等地的民眾或家戶關切家屬，盡快將滯留海外或慘遭集團囚禁的台灣民眾拯救回來。

台南市警察局刑大隊長林宏昇表示，目前有一個管道，如國人受拘禁於柬埔寨、越南，可與駐胡志明市辦事處取得聯繫，如身處泰國，可與駐泰國台北經濟文化辦事處聯繫。

林燕祝和姚正玉也呼籲民眾若有家人在柬埔寨或東南亞國家失去聯繫、需要協助，可以向她們的服務處反映，她們會盡全力協助。