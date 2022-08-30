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「1人吃飯坐6人桌」他怒公審　眾人看傻神邏輯：這社會怎麼了

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲原PO發文斥責用餐客人。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友到一間店用餐，看到有顧客「一人吃飯用六人桌」就來氣，怒拍下對方的照片上傳到「●【爆怨公社】●」，斥責「存什麼心態？」還直嗆「不如不要出來吃，包回去吃，佔用別人內用資源。」一番言論反被群起打臉，「吃飯都不得安寧，這社會到底發生什麼事？」

這位網友貼出照片，質問「一人吃飯用六人桌」的顧客，「為何大家排的（得）要命等吃飯，你一個人吃飯卻不跟別人併桌，卻要坐五到六人的桌子，存什麼心態？」

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貼文讓底下網友超傻眼，「看不起單身漢還是看不起一個人在外的人」、「有規定要併桌？不想等吃別家啊」、「先來後到是禮貌吧」、「你排多久是你的事吧！不想等可以打包帶走，人家正常吃個飯，要被你PO上來公審」、「疫情期間，還有人會併桌嗎」、「不管是不是疫情，您為何不比他早到？還PO文公審他人。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲網友紛紛為用餐客抱不平。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

眼見被群攻，原PO反而繼續質疑，「請問我坐公車付四個人的錢，我佔用四個人的位置，需要被白眼嗎？」更嗆網友，「要出來用餐，還怕疫情、還怕被傳染？那倒不如不要出來吃、包回去吃，佔用別人內用資源。」並在留言處表示，「我有位子，幹嘛還刻意移過去？況且他比我晚進來，看到外面一堆人在等，只有他一個人坐，所以問大家這樣可嗎？」

這讓一票人更無言了，「店家都沒說話了」、「看留言一面挺店家及客人，我就放心了」、「不併桌是他的自由，你管得著啊？我做餐飲業（店家）也從不強迫客人一定要併桌」、「照你所說，現場若還有座位，1.去跟店家講，看是否能協調。2.不然就走過去併桌。3.乖乖等下一個空桌」、「我常常這樣做欸！會不會哪天我也被PO網公審？」

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