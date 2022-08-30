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柬埔寨政府公布「豬仔求助管道」　又有4中國人蛇逃逸落網

▲柬埔寨警方加大力度調查、取締人口販賣案。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨警方加大力度調查、取締人口販賣案。圖為2017年涉嫌網絡詐騙而遣送的74名中國公民。（圖／達志影像／美聯社） 

記者吳美依／綜合報導

柬埔寨頻傳人口販運事件，當局29日又逮捕4名中國籍男嫌與與1名柬籍司機，一行人從西港包車逃往金邊，但在途中落網，現已被帶往反人口販賣局，接受偵訊。金邊政府也公布了外國受害者可以求助的官方管道。

《柬中時報》報導，反人口販賣委員會的特別工作小組今（30）日上午召開會議，部署重點任務，強化打擊一切形式的人口販賣及性犯罪。該團隊由國家警察總署、國家憲兵、中央治安局及移民總局組成，並由國家警察總署總監涅沙文領導。

柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶26日聲明指出，境外不法集團，以及在柬國境內的同夥，透過社群媒體，以高薪誘騙外國人來柬從事網路賭博。他提及受害者被不斷轉賣，甚至遭受暴力虐待的慘況，「我代表政府及反人口販運委員會，對此表示十分遺憾，也譴責不人道行為。」

蘇慶表示，以總理洪森為首的金邊政府，加大打擊洗錢、毒品、性剝削、人口販運、網路詐騙賭博等犯罪行為，反人口販賣委員會已經推出特別任務，營救及保護受害者，呼籲國際社會密切合作。

▲▼柬埔寨金邊國際機場2017年遣送70多名涉嫌從事網路詐騙犯罪的被捕中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨成為跨國犯罪集團的溫床。（圖／達志影像／美聯社）

【柬埔寨政府公布的4大求助管道】

蘇慶官方臉書專頁：Samdech Krolahom Sar Kheng, Cambodian Deputy Prime Minister
國家警察總署熱線：117或（+855）31 201 2345
國家警察總署臉書專頁：General Commissariat of National Police
移民總局臉書專頁：General Department of Immigration-GDI

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