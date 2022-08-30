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柬埔寨3台人「自相殘殺」結案　長輩無法接受！斥「花錢搓掉了」

▲▼▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

▲柬埔寨3名台灣男遭擊斃陳屍血泊中，金邊警方初判為自相殘殺，死者長輩出面駁斥。（圖／翻攝自環球博訊）

記者林悅、林冠吟／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚上發生槍擊命案，3名台人中彈身亡，且均來自台南。金邊警方初步調查後，判斷3人應為「自相殘殺」，現場並無其他外力介入痕跡，而這樣的說法也讓一名自稱是死者長輩的徐姓男子相當不滿，直言「不可能是自相殘殺，自相殘殺會沒有打鬥痕跡？」，更推測整起意外事故可能是「熟人所為」，至於金邊警方的說法有可能是「花錢搓掉了」。

徐姓男子表示，根據網路PO出的照片研判，發生命案的寓所是林男住處，案發時他們從工作處所一起返回公寓，怎可能一回去就「相互殘殺」？以他對3人的了解，3人感情很好，葉、程2人對林男十分尊重，林男對葉、程2人也很好，至少他從未看過3人發生爭吵。柬警說「相互殘殺」，以他的認知9成以上不可能，一定是熟人所為，死者3人才會開門讓其進入。

▲台人柬埔寨慘死金邊警認互相殘殺，徐姓友人直言不可能，質疑應是熟人所為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台自稱是3名死者的長輩，徐姓友人出面表示直言他們感情很好，不可能自相殘殺，質疑應是熟人所為。（圖／記者林悅翻攝）

徐姓友人指出，從葉男的死狀研判，應是熟悉的人上門，葉男開門時，槍就指在他的頭上，葉男才會有「O」字嘴的形狀驚恐，兇手打掉葉男時，程男見狀轉頭想跑背後中槍，林男死狀沒有異樣，是沒防備心，坐著時被左方的熟人突然打掉。

徐姓友人強調，林男不是左撇子，如像柬警所言先槍殺葉、程2人，林男再持槍朝太陽穴部位自戕，林男右手持槍，應直接開槍打右邊，怎會反折到左邊開槍？且射擊角度也不會呈45度角，且現場也沒有打鬥跡象，從諸多疑點，顯示柬警所言可能不是事實，希望台灣警力能協助查明真相。

根據柬媒VOD NEWS的報導，警方發言人索克塞哈(San Sokseyha)29日表示，他們發現了三具屍體，都在30歲左右，初步懷疑是「謀殺後自殺」，現場也發現了一把手槍。索克塞哈還說，3名死者中有2人身中多槍，而最後一個人則是頭部中槍，目前初步報告顯示3名死者生前是互相殘殺，沒有其他人介入，那位台灣人殺了另外2位台灣人，接著就自殺。索克塞哈也指出，屍檢後死者遺體皆被送往Toek Thla的寶塔。

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