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柬埔寨「火葬20歲男」突爆炸！法師爆頭慘死　奪命瞬間曝

奪命影片！火葬亡者突爆炸，法師做儀式瞬間被爆頭慘死。（翻自cambodiaflashnews.com）

▲法師做儀式瞬間被爆頭慘死。（圖／翻攝自cambodiaflashnews.com，下同）

文／鏡周刊

柬埔寨近日發生一起離奇死亡事故，一名72歲法師鴻森（Hoeun Soeun）在為一名20歲亡者進行火葬儀式時，火化爐突然爆炸，並把爐門炸飛，結果鴻森的頭部剛好被爐門砸中，瞬間爆頭慘死。

據英國《每日郵報》報導，事發在上周末，鴻森為一名20歲亡者進行火葬儀式，據悉這名亡者是一名20歲男子，因機車車禍事故去世。影片可見，正當火化爐燃燒時，鴻森等一行人開始圍繞火化爐行走，並為亡者祈福，進行相關儀式。但過不久，火化爐突然爆炸，並把爐門炸飛，剛好就砸中鴻森，導致鴻森當場爆頭，血流滿地，最後傷重不治身亡。

火葬爐突然爆炸，爐門砸中鴻森的頭部，現場血跡斑斑。（翻自cambodiaflashnews.com）
被炸飛的爐門，剛好砸中鴻森的頭。（翻自cambodiaflashnews.com）
鴻森的遺體目前已交還家屬。（翻自cambodiaflashnews.com）

報導指出，在進行火化時，鍋爐裡除了撲滿木柴，還澆了約30公升的汽油，目前未知火化爐的爆炸原因為何。警方表示，全案正進一步調查中，目前已將鴻森的遺體交還給家屬。據悉鴻森從事法師工作已有40多年經驗，也是當地民眾信賴的宗教人員，不少喪葬事宜都會請他協助，卻沒想到這一次竟難逃劫數。

 


【點擊看完整全文】

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