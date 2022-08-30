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每天兩杯茶降低死亡風險！　茶內「多酚」物質可減少炎症

牛蒡,牛蒡茶,茶。（圖／達志／示意圖）

▲英國研究，每天喝兩杯茶可以降低死亡風險。（圖／達志／示意圖）

記者鄭文晴／綜合報導

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）以英國人體生物資料庫（UK Biobank）50萬人數據進行研究指出，每天喝2杯以上的茶，死亡風險將降低9至13%，主要是因茶裡面的生物活性物質「多酚」，可以有效減少氧化應激和炎症，讓茶成為健康飲食的一部分。

就人體健康而言，多酚可以抵抗紫外線、抑制自由基氧化，還能夠抑制癌細胞的增生，產生抗病防癌、保養肌膚的效果，若能和維生素C和維生素E搭配使用，具有加乘的抗氧化效果。

在這項分析中，研究人員評估來自英國人體生物資料庫50萬名男性和女性的數據，年齡介於在40至69歲，並於2006年至2010年通過問卷調查進行，其中超過90%的受訪者是白人。

代謝流行病學處科學家井上菜（Maki Inoue-Choi）指出，每天喝兩杯以上的茶，會使心血管疾病死亡風險降低14至24%，重度飲茶者風險降最低，而心臟病死亡風險可下降低17%，無論茶溫如何，是否有加牛奶或糖，都可以看到效果。

井上菜說，茶含有非常豐富的生物活性物質「多酚」，這些物質能夠減少氧化應激和炎症，「因此這些機制可以預防癌症、心血管疾病和其他健康狀況」。

馬德里自治大學預防醫學和公共衛生教授阿爾塔萊霍（Fernando Rodriguez Artalejo）將這項研究描述為「該領域的重大進展」，不過該研究沒有明確得出茶是降低死亡率的主要因素，未排除與飲酒量相對應的其他健康因素。

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