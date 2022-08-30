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社會 社會焦點 保障人權

女子持刀刺死男友還報警謊稱他持刀自捅！二審再判13年

▲桃園市李姓女子20日晚間在桃園區住處與同居張姓男友酒後爭吵，2人發生互毆，李女持水果刀刺向張腹部，張重傷後倒地送醫急救後仍不治。（示意圖／視覺中國CFP）

▲女子持刀殺害同居男友，二審仍判13年。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市李姓女子去年2月間與張姓同居男友酒後爭執，李女憤而持水果刀猛刺男友腹部1刀，男友倒地後，李女還以酒瓶與水桶攻擊，最後打電話報警，謊稱男友持刀自刺自己而昏迷。一審依「家暴殺人罪」判刑13年，案經上訴，高院二審調查後，駁回上訴，仍判李女13年。可上訴。

檢方起訴指出，52歲的李姓女子與被害人張姓男友同居，去年2月20日晚間7時許，2人在酒後因細故爭吵進而互毆，李女憤而持水果刀刺向男友腹部1刀，事後還持酒瓶與水桶持續攻擊男友。李女發現男友倒地不醒，趕緊打電話報警處理，警方到場後發現張男腹部血流如注，將他緊急送醫急救，男子經搶救後仍宣告死亡。至於李女臉部腫脹、左右手都有割傷等傷勢，但送醫治療後並無大礙。

檢方認為，死者腹部刀傷深達15.5公分，再加上他倒地後還遭李女以酒瓶、水桶攻擊，根據李女下手的部位、力道，可見她具有殺人犯意，因此依家暴殺人罪嫌提起公訴。一審法院審理後，認定李女有罪，判刑13年。案件上訴二審。

二審高等法院審理時，李女辯稱自己僅有傷害犯意，不想殺死男友，另外也說自己當時喝了酒，失去辨識行為能力，請求減刑；此外，還說自己被長期家暴，情堪憫恕，這次也是被攻擊後才正當防衛反擊，不慎殺害對方。最後更說自己主動打電話報警，請求依照自首規定減刑。

但高院審理後，30日駁回上訴，維持13年的刑度。高院指出，根據李女下手力道、部位，以及死者倒地後還遭酒瓶、水桶攻擊，認定李女確實有殺人犯意。此外李女報警時謊稱男友持刀自捅，高院認為她還有能力編纂謊言，足見辨識行為能力不受影響。至於家暴部分，李女2017年間確實曾通報家暴，但距離案發已超過3年多，並未再通報家暴；此外，李女在案發前曾離開桃園到外地工作數月，返回桃園後又選擇與死者同居，即便曾經發生家暴，但並未深遠影響李女這次行兇動機。另外自首部分，高院認為警方獲報後到場，李女並未坦承殺人，是警方根據現場跡證懷疑李女，帶回偵訊後才查出詳情，李女並不符合自首減刑要件，因此不予減刑。

▼女子殺害男友後，遭移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓女子20日晚間在桃園區住處與同居張姓男友酒後爭吵，2人發生互毆，李女持水果刀刺向張腹部，張重傷後倒地送醫急救後仍不治，圖為李女被桃園警分局移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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