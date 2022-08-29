男帶3孩山上度假被「15隻獵犬」包圍　左手臂被咬爛垂死開車逃命

▲男慘遭15隻狗圍攻，差點被活活咬死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國9歲男童丹尼(Danny Kapetanios)近來與52歲父親斯塔馬蒂斯(Stamatis)、2名表哥一同到希臘旅遊，沒想到一行人在休眠火山Sousaki上觀光時，突然遭一群野狗包圍，至少15隻狗殘忍撕咬，導致4人全都重傷送醫，差點慘死當地。

英國《每日郵報》報導，斯塔馬蒂斯13日帶著兒子、11歲姪子Roxy與9歲姪子泰迪(Teddy)在山上時，遭這群可怕野狗包圍，由於左手臂被嚴重咬傷，當下只能靠著單臂開車25分鐘前往醫院，住院6天縫了50多針，如今終於回到家中，恐怖經歷讓他至今仍心有餘悸。

斯塔馬蒂斯表示，當時他們已經步行約1公里的路，後來突然發現有一群野狗出現在300公尺外，然而才幾秒鐘時間，狗就瞬間跑到他們面前，「我當時背包裡面只有放孩子們的水瓶，我用來阻止狗群，然而牠們把我撲倒在地開始攻擊，我真的以為我要死了，想著自己怎麼會是這種死法」。

正當斯塔馬蒂斯放棄希望時，他看到野狗在追3名孩子，才突然湧起鬥志，成功擺脫身上野狗，並且帶著孩子們衝回停在山下的車，靠著單臂驅車前往醫院。妻子表示，4人抵達急診室時畫面十分血腥，許多家長趕緊遮著孩子們眼睛，以免他們看到大量的血。

斯塔馬蒂斯與妻子目前已對希臘政府提出控告，因為去年11月報導上便已刊登當地嚴重流浪狗問題，其中包含大型獵犬羅得西亞背脊犬(Rhodesian ridgeback)，然而政府卻沒有任何處理，甚至還照樣開放給遊客觀光，「對我們來說這真的非常糟糕，等於是放任去那裡的人活活送死」，當地警方正在調查中。

