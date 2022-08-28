全台85％以上「支持死刑」　柯文哲：民眾黨沒有特別意見

▲柯文哲新書《柯P管理學》高雄讀者見面會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

台南警察凃明誠與曹瑞傑殉職事件震驚全台，廢死與否再度掀起議論。民眾黨主席、台北市長柯文哲28日表示，台灣人85％以上支持死刑，在任何公共議題上，從沒有一項支持度這麼高，民眾黨對於此議題沒有特別意見，且此事民意支持度很明顯偏向一邊。

柯文哲28日南下高雄為新書《柯P管理學》進行讀者見面會，並於會前接受媒體訪問。針對國民黨高雄市長參選人柯志恩說廢死是民進黨的神主牌，而民眾黨對於廢死的立場為何？柯文哲表示，怎麼會替另一個黨說理念，應該讓民進黨自己來說明。

柯文哲提及，從2000年前劉邦進關中，與民約法三章，殺人者死、傷人及盜抵罪，這是很傳統的文化，要改不是那麼容易，事實上台灣歷次做過民調，支持死刑的還是有85％以上，在台灣任何公共議題中，從來沒有一項支持度這麼高的。

柯文哲認為，歐盟國家的確是很堅持廢死，給外交部很大壓力，不過每個國家有每個國家文化，民眾黨沒有特別意見，這件事情在台灣的民意支持度很明顯偏一邊。

另外，關於在在高雄市長選戰，藍白合有無可能性？柯文哲回應，沒有說藍白合，基本上是滿開放的，這個問題沒有特定立場。

至於高雄市長陳其邁同時間出席在附近舉辦的「鹹酥雞嘉年華」，媒體詢問柯文哲是否會去跟陳其邁交流？柯文哲提及，其實自己跟對方也認識，在台大當醫生的時候，陳其邁也到過他的辦公室，「這個本來大家都認識，也不是敵人，沒什麼問題。」

而有無要給陳其邁什麼建言？柯文哲說，就個人認知，只要做到尊重專業、政治不要凌駕專業，台灣的公務員都有一定水準，這是他從政8年的經驗，只要秉持一個政治價值，都會有一定的水準，不要政黨利益超過國家利益、短期利益超越長期利益、少數人利益犧牲多數人權益，基本政治原則把持住，都有一定的水準。