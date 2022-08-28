北市成「丟臉之都」？　城博官網英譯被抓錯一堆：第一頁就爛成這樣

▲台北城市博覽會官網。（圖／翻攝網路）

記者皮心瑀／綜合報導

台北城市博覽會27日登場，但臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」發現，其官網英譯錯誤百出，有許多中式英文等文法錯誤，包括台北人被直接翻成Taipei people等，怒轟才一頁就已經爛成這付德行，「其他整個網頁還能看嗎？這叫首善之都？恐怕才是丟臉之都！」

台北市長柯文哲動用8000多萬元籌備的「台北城市博覽會」於26日舉辦開幕記者會，27日正式對外登場，一共分為六大展區，包括永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業及智慧城市，並公布與產官學一同建構「元宇宙台北隊」內容，將由柯文哲與虛擬分身共同主持。

不過，才風光開幕的台北城市博覽會，英文官網卻被狂轟「慘不忍睹」。「Translation Matters 翻譯有要緊」指出，像是人生酸甘甜被翻成sweet and sour，但正確應為bittersweet life、台北市民可以寫Taipei citizens，但台北人不是Taipei people，是the people of Taipei。

「Translation Matters 翻譯有要緊」表示，全文15句話，用了33個有動作的動詞，半數以上有重疊和文法錯誤，多個句子有嚴重架構問題，連基本的理解文意就讓人很有障礙，例如原文是「這裡是你我生活、工作、夢想的起始」，卻被翻成This is the beginning of our life, work, and dreams.「現在是要探討生命起源？工作指引？夢境開頭？」怒轟為何不花錢請專業譯者、專業翻譯公司，用了台北市民的納稅錢，竟是這等翻譯品質。

▲台北城市博覽會被抓英譯有問題。（圖／翻攝Translation Matters 翻譯有要緊）