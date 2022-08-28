　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市成「丟臉之都」？　城博官網英譯被抓錯一堆：第一頁就爛成這樣

▲▼台北城市博覽會官網。（圖／翻攝網路）

▲台北城市博覽會官網。（圖／翻攝網路）

記者皮心瑀／綜合報導

台北城市博覽會27日登場，但臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」發現，其官網英譯錯誤百出，有許多中式英文等文法錯誤，包括台北人被直接翻成Taipei people等，怒轟才一頁就已經爛成這付德行，「其他整個網頁還能看嗎？這叫首善之都？恐怕才是丟臉之都！」

台北市長柯文哲動用8000多萬元籌備的「台北城市博覽會」於26日舉辦開幕記者會，27日正式對外登場，一共分為六大展區，包括永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業及智慧城市，並公布與產官學一同建構「元宇宙台北隊」內容，將由柯文哲與虛擬分身共同主持。

不過，才風光開幕的台北城市博覽會，英文官網卻被狂轟「慘不忍睹」。「Translation Matters 翻譯有要緊」指出，像是人生酸甘甜被翻成sweet and sour，但正確應為bittersweet life、台北市民可以寫Taipei citizens，但台北人不是Taipei people，是the people of Taipei。

「Translation Matters 翻譯有要緊」表示，全文15句話，用了33個有動作的動詞，半數以上有重疊和文法錯誤，多個句子有嚴重架構問題，連基本的理解文意就讓人很有障礙，例如原文是「這裡是你我生活、工作、夢想的起始」，卻被翻成This is the beginning of our life, work, and dreams.「現在是要探討生命起源？工作指引？夢境開頭？」怒轟為何不花錢請專業譯者、專業翻譯公司，用了台北市民的納稅錢，竟是這等翻譯品質。

▲▼台北城市博覽會被抓英譯有問題。（圖／翻攝Translation Matters 翻譯有要緊）

▲▼台北城市博覽會被抓英譯有問題。（圖／翻攝Translation Matters 翻譯有要緊）

▲台北城市博覽會被抓英譯有問題。（圖／翻攝Translation Matters 翻譯有要緊）

ET快訊
鄭寶清宣布參選　鄭運鵬親回：黨員要接受黨紀處理
近視士兵沒戴眼鏡「長官看成靶」　中士遭射死
快訊／徐國勇回應郭台銘：我不會尸位素餐！
外役監逃犯許亞倫「不想馬上回監獄」：不知被通緝
快訊／新北五股「疑遭人放炸彈」！現場急拉封鎖線
許光漢抵南韓「機場人潮暴動」！　8名保鑣護駕
獨／台北長腿妹騎車環島　揹牌「徵男友」：女女可

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文苗栗行程滿檔力挺徐定禎　拼團結共贏翻轉苗栗

「勇者的力量  YUNLIN UP」　民進黨雲林參選人競選主視覺發表

北市成「丟臉之都」？　城博官網英譯被抓錯一堆：第一頁就爛成這樣

快訊／郭台銘怒嗆有人要下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

鄭寶清宣布參選桃園市長　鄭運鵬親回應：黨員要接受黨紀處理

非洲象阿里衰中槍！寵物政策互槓　黃捷轟柯志恩：臉皮比大象厚

參選桃園市長　鄭寶清：一晚上就遭遇4000多個海外假帳號攻擊

黃珊珊宣布參選喊擺脫藍綠　游淑慧反揭「顏色變化史」

4大社團後援會千人力挺　陳時中：腰桿挺直讓世界看到台灣

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

蔡英文苗栗行程滿檔力挺徐定禎　拼團結共贏翻轉苗栗

「勇者的力量  YUNLIN UP」　民進黨雲林參選人競選主視覺發表

北市成「丟臉之都」？　城博官網英譯被抓錯一堆：第一頁就爛成這樣

快訊／郭台銘怒嗆有人要下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

鄭寶清宣布參選桃園市長　鄭運鵬親回應：黨員要接受黨紀處理

非洲象阿里衰中槍！寵物政策互槓　黃捷轟柯志恩：臉皮比大象厚

參選桃園市長　鄭寶清：一晚上就遭遇4000多個海外假帳號攻擊

黃珊珊宣布參選喊擺脫藍綠　游淑慧反揭「顏色變化史」

4大社團後援會千人力挺　陳時中：腰桿挺直讓世界看到台灣

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！

大象牙痛多年臉部發黑　獸醫用電鑽取出潰爛牙根...手術畫面曝光

宣宣剖腹產後吃全餐「像經痛10倍以上」　曝近況：去廁所花15分鐘

4歲美柴陪姊姊拍婚紗　穿「透膚蓬蓬裙」媚眼回眸：一起當新娘～

調皮貓躲「巨大龜殼標本」只露出頭　爸笑：果然是好「龜咪」

蔡英文苗栗行程滿檔力挺徐定禎　拼團結共贏翻轉苗栗

GAI演出淚崩！下台「抱老婆痛哭」親吐20年拚心聲

辦公室偷拍性愛過程！截圖問前女友「爽嗎」　打工男下場曝

科技業缺工！企業「金手銬」留人才　這行業薪資漲幅高達22.4％

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」進入南海　載16架F-35測試輕型航母

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

政治熱門新聞

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

鄭寶清宣布參選　民進黨：登記就開除黨籍

鄭寶清參選桃園　鄭運鵬競辦回應

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

陸無人機侵擾小金門！　金防部證實

遭郭台銘批評「尸位素餐」　徐國勇低調未表態

「國防高層該醒了」　他憂：陸無人機攜炸彈呢？

黃珊珊正式參選　發言人團隊亮相

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵還是蔡英文

她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

更多熱門

相關新聞

快訊／北市仁愛路2車擦撞　失控衝上人行道

快訊／北市仁愛路2車擦撞　失控衝上人行道

台北市中正區仁愛路一段、紹興南路口今(28日)下午近3時發生一起車禍意外，一輛暗紅色自小客與另輛黑色賓士轎車發生碰撞，紅車當場失控衝上人行道，直到撞上路樹才停下，導致駕駛頭部受傷；而賓士轎車則是右前車頭毀損，駕駛無傷。詳細事故原因還有待調查。

黃珊珊宣布參選台北市長

黃珊珊宣布參選台北市長

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

他分析柯文哲選總統1優勢　主推「白藍合」必當選

他分析柯文哲選總統1優勢　主推「白藍合」必當選

黃珊珊明宣布參選長　柯文哲：是朋友一定幫

黃珊珊明宣布參選長　柯文哲：是朋友一定幫

關鍵字：

城市博覽會台北市柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面