北市成「丟臉之都」？　城博官網英譯被抓錯一堆：第一頁就爛成這樣

▲台北城市博覽會官網。(圖/翻攝網路)

記者皮心瑀/綜合報導

台北城市博覽會27日登場,但臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」發現,其官網英譯錯誤百出,有許多中式英文等文法錯誤,包括台北人被直接翻成Taipei people等,怒轟才一頁就已經爛成這付德行,「其他整個網頁還能看嗎?這叫首善之都?恐怕才是丟臉之都!」

台北市長柯文哲動用8000多萬元籌備的「台北城市博覽會」於26日舉辦開幕記者會,27日正式對外登場,一共分為六大展區,包括永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業及智慧城市,並公布與產官學一同建構「元宇宙台北隊」內容,將由柯文哲與虛擬分身共同主持。

不過,才風光開幕的台北城市博覽會,英文官網卻被狂轟「慘不忍睹」。「Translation Matters 翻譯有要緊」指出,像是人生酸甘甜被翻成sweet and sour,但正確應為bittersweet life、台北市民可以寫Taipei citizens,但台北人不是Taipei people,是the people of Taipei。

「Translation Matters 翻譯有要緊」表示,全文15句話,用了33個有動作的動詞,半數以上有重疊和文法錯誤,多個句子有嚴重架構問題,連基本的理解文意就讓人很有障礙,例如原文是「這裡是你我生活、工作、夢想的起始」,卻被翻成This is the beginning of our life, work, and dreams.「現在是要探討生命起源?工作指引?夢境開頭?」怒轟為何不花錢請專業譯者、專業翻譯公司,用了台北市民的納稅錢,竟是這等翻譯品質。

▲台北城市博覽會被抓英譯有問題。(圖/翻攝Translation Matters 翻譯有要緊)