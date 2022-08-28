黃珊珊發言人團隊亮相！前女主播出任　國民黨2青年軍也加入

▲黃珊珊宣布參選台北市長記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

九合一選戰進入倒數，首都台北市長選戰受到外界關注，國、民兩黨參選人皆已投入選戰，而獲得民眾黨主席柯文哲支持的黃珊珊，則於26日宣布請辭台北市副市長後，28日正式參選；而黃珊珊辦公室發言人團隊成員也隨之曝光，發言人為前地方電視台女主播李昀臻，2名副發言人則是擁有國民黨背景、角逐市議員提名失利的張煥霖與周家宏。

黃珊珊28日上午召開參選記者會，台北市長柯文哲、副市長彭振聲及局處首長皆到場參與，現場也有國民黨里長冒著被黨處分的風險到場參與；而黃珊珊也於記者會中公布競選主視覺、競選主軸「Taipei Keep Going（台北繼續前進）偉大市民，齊步共贏」，也預告將於9月1日召開記者會公布政策主軸。

另外，黃珊珊也曝光3名發言人團隊，皆為外界先前所傳的人選，由曾任凱擘大寬頻新聞部經理的李昀臻擔任發言人，副發言人則分別為張煥霖、周家宏，張煥霖原預定要參選港湖區台北市議員，但因前立委李彥秀回鍋，最終跳船至黃珊珊團隊；周家宏原本是國民黨立委馬文君、蔣乃辛辦公室成員，並在國民黨大安、文山區初選落敗後，也轉向黃珊珊團隊。

▼由左至右分別為副發言人周家宏、台北市長參選人黃珊珊、發言人李昀臻、副發言人張煥霖。（圖／黃珊珊辦公室提供）

▼黃珊珊參選台北市長記者會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）