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不畏黨紀處分！國民黨里長到場力挺黃珊珊　「祝高票當選」

▲▼國民黨籍台北市大安區群賢里長翁鴻源出席黃珊珊參選記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨籍台北市大安區群賢里長翁鴻源出席黃珊珊參選記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市副市長黃珊珊26日請辭，28日正式召開參選記者會，日前邀請各黨派里長參與，但國民黨祭出黨紀，下令黨籍里長不得出席。然而今日仍有不少里長到場相挺黃珊珊，且包括國民黨籍大安區里長，而民眾黨參選中正新營里的里長何國榮則說，有看到7、8位里長沒穿著背心低調出席。

黃珊珊28日在內湖舉辦台北市長參選記者會，邀請台北市長柯文哲等局處首長，以及內湖科技園區發展協會、台北市12個行政區的里長出席；由於國民黨祭出黨紀，要求黨籍里長不得出席，只見除了部分里長直接穿著背心之外，也有人選擇穿環保志工背心參加。

▲▼黃珊珊宣布參選台北市長記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃珊珊宣布參選台北市長記者會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

國民黨籍台北市大安區群賢里長翁鴻源表示，今日自發性參加黃珊珊參選記者會，黃珊珊對於台北市正非常嫻熟，且疫情爆發時最接地氣，作為基層里長，今日義無反顧，民主政治要選賢與能，希望大家能支持好的參選人到市府打拼，也祝福黃珊珊可以高票當選。

至於是否擔心被國民黨處分？翁鴻源指出，如果黨中央要開除他的黨籍，自己也會尊重國民黨的決定，確實有些國民黨里長害怕被黨紀處分而不敢來，但私下還是給黃珊珊支持。

民眾黨籍的台北市中正區新營里長何國榮則指出，有看到7、8位里長沒穿著背心，今日低調到場，可能就是怕穿背心會被開除黨籍。

面對國民黨里長冒著被開除黨籍風險到場，黃珊珊於記者會後接受訪問時僅回應，朋友是永遠的，選舉是一時的。

▲▼黃珊珊宣布參選台北市長記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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