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社會 社會焦點 保障人權

沒變綠燈就衝「祖孫2人撞飛翻滾多圈」倒地不動　路人嚇壞急報警

記者蔡佩旻／雲林報導

 雲林斗六市大學路與中山路口昨（26）日下午發生一起疑似闖紅燈機車與汽車碰撞意外，中山路一輛自小客車往斗六市區方向，行經路口撞上一輛機車，機車騎士與7歲孫子兩人壽猛烈撞擊雙雙倒地，翻滾了好幾圈一動都不動，嚇壞一旁民眾，立即上前協助撐傘及叫救護車，所幸祖孫兩人僅受輕傷。

雲林台一線斗六大學路段三段鄰近雲林科技大學及行政區，尤其中山路口更是通往台78線快速道路、國道3號要道，該處車流量大，闖紅燈、違規回轉等狀況頻傳，縣警局更於該路口設置科技執法設備。因該路口四線道，在紅燈倒數秒數結束後，會延遲5秒讓行駛中的車輛通過以利淨空車道，但還是有民眾不知情而誤闖紅燈釀禍。

▲斗六市大學路發生恐怖車禍，祖孫2人遭撞倒地不起，阿公心繫孫子一度掙扎要起身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市大學路發生恐怖車禍，祖孫2人遭撞倒地不起，阿公心繫孫子一度掙扎要起身。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

昨日下午16時許，大學路與中山路口發生一起汽機車碰撞事故，一輛紅色自小客車從中山路往斗六市區方向直行通過大學路口，一輛機車在紅燈的狀況下直接衝進車道，兩車猛烈撞上造成63歲的賴姓男子與7歲的孫子，雙雙倒地翻滾多圈，當場嚇壞附近民眾，全看傻眼，撞擊過程也遭民眾行車記錄器拍下。

從監視器畫面可見，原本多輛機車一同等待，在倒數秒數歸零後，一名女騎士以為會馬上綠燈隨即催油門前進，但馬上發現綠燈還沒亮立即煞車在斑馬線上，而在旁邊的這位阿公載著孫子，疑似因為看到鄰車動作以為綠燈可以走了，沒有抬頭確認就逕自騎出去，在沒煞車的狀況下與右側來車發生碰撞。

附近民眾表示，當時祖孫兩人倒地不起，都暈了過去，幾位好心人上前關心、撐傘一直到救護車抵達，7歲林姓男童右手擦傷、63歲賴姓阿公左手擦傷，兩人所幸都只受輕傷，送往醫院治療並無大礙。

斗六警分局表示，有關8月26日下午16時01分發生在斗六市中山路與大學路口A2交通事故，機車騎士及乘客受傷送醫，全案由斗六分局交通小隊專責處理中，相關肇事原因，現仍調查釐清中。斗六分局藉此再次呼籲用路人，行車務必遵守交通規則，依號誌、標誌、標線指示行駛，尤其行經大路口時更應注意號誌，小心駕駛、減速慢行，注意各方來車，以避免交通事故發生，確保生命財產安全。

▲斗六市大學路發生恐怖車禍，祖孫2人遭撞倒地不起，阿公心繫孫子一度掙扎要起身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲秒數倒數結束誤判綠燈釀禍，斗六祖孫兩人遭撞雙雙倒地。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

►聽Podcast #我在案發現場

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