助獨居長老補破祖厝　台灣善種子義工團用行動散播愛

▲社團法人台灣善種子義工團協助台西鄉林阿伯修繕房屋及浴廁廚房工程的興建，於今日上午完工贈鑰於林阿伯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉一名林姓長者獨居於祖厝，老宅年久失修殘破不堪，由灣善種子義工團協助修繕房屋及浴廁廚房工程，今（28）日完工贈鑰，現場由縣政府社會處長林文志、台灣善種子義工團理事長林其茂、台西鄉長林芬瑩、溪頂村長林錠玉及義工團與鄰近鄉親共同參與感謝善團協助打造一個舒適安全的住處。

▲雲林縣政府社會處長林文志頒發感謝狀予社團法人台灣善種子義工團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西鄉這位林阿伯年齡67歲，13歲離鄉去外地打工改善家人生活，中年回鄉照顧病榻父親20餘年，進入老年時則守護照料罹癌太太，5年前努力與病魔對抗的妻子不敵重病，最後撒手人寰留下林阿伯，林阿伯返回故鄉生活，只因為台西鄉溪頂村就是他的根。

▲老宅年久失修，廁所廚房由豬圈改建，歷經多年風雨，屋頂與牆壁都殘破不堪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林阿伯獨自居住在祖厝，但由於老宅年久失修，廁所廚房由豬圈改建，歷經多年風雨，屋頂與牆壁都殘破不堪，卻因數十年以打零工便於照顧家人，而現下身無積蓄，在社團法人台灣善種子義工團協助下，得以修繕房屋及浴廁。林阿伯說，這是我的家，就算再殘破，人生的起點在這，終點也得在這，感謝義工團願意來幫助修建房子。

▲老宅年久失修，廁所廚房由豬圈改建，歷經多年風雨，屋頂與牆壁都殘破不堪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府社會處長林文志表示，感謝社團法人台灣善種子義工團協助台西鄉林阿伯修繕房屋及浴廁廚房工程的興建（包括房屋、壁癌、粉刷、遮雨棚老舊更新、浴廁廚房的整修），於今日上午完工贈鑰於林阿伯，感佩台灣善種子義工團義工團以老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的精神，有錢出錢有力出力、化愛心為實際行動，讓林阿伯在人生老年期有一個舒適安全的住處。

▲社團法人台灣善種子義工團協助台西鄉林阿伯修繕房屋及浴廁廚房工程的興建，於今日上午完工贈鑰於林阿伯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

社團法人台灣善種子義工團號召百位義工，他們來自全省各地，各行各業，他們自掏腰包付車費、伙食費、住宿費，犧牲假日開夜車趕赴台西鄉，早上七點就開工，在一天半的工期內，揮灑他們的汗水與專業，集眾人的愛心與力量，為正遭逢人生困境的林阿伯伸出援手，為他修繕老宅並且增建浴廁廚房，讓林阿伯可以安養天年。

▲社團法人台灣善種子義工團協助台西鄉林阿伯修繕房屋及浴廁廚房工程的興建，於今日上午完工贈鑰於林阿伯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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