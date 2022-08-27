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雲林祖父母節盛大舉行　祖孫互動幸福場面熱鬧溫馨

▲雲林祖父母節慶祝活動今日盛大舉行，由雲林縣長張麗善與古坑鄉長沈勝騰、縣府教育處長邱孝文共同表揚祖孫孝悌典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林祖父母節慶祝活動今日盛大舉行，在樂齡長輩勁歌熱舞下為活動熱鬧開場，活動中也安排許多互動闖關遊戲增進民眾祖孫間的親情交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林2022祖父母節慶祝活動，今(27)日於古坑綠色隧道大草坪盛大舉行，由雲林縣長張麗善與古坑鄉長沈勝騰、縣府教育處長邱孝文，共同表揚祖孫孝悌典範，在樂齡長輩勁歌熱舞下為活動熱鬧開場，活動中也安排許多互動闖關遊戲增進民眾祖孫間的親情交流，吸引許多三代同堂的家庭參與，現場溫馨感人。

今日活動首先安排樂齡長輩們勁歌熱舞及才藝表演，獨具特色的才藝及熱情的演出，博得觀眾的一致好評，充分表現「老有所好」的家庭教育目標。除此之外，許多家庭全家帶著孩子參加繪畫比賽，孫子用畫筆畫下與阿公阿嬤相處美麗的片段，同時共享祖孫間的親情的交流。

▲雲林祖父母節慶祝活動今日盛大舉行，由雲林縣長張麗善與古坑鄉長沈勝騰、縣府教育處長邱孝文共同表揚祖孫孝悌典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林祖父母節慶祝活動今日盛大舉行，由雲林縣長張麗善與古坑鄉長沈勝騰、縣府教育處長邱孝文共同表揚祖孫孝悌典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，今天的祖父母節不只表揚三代同堂家庭，也邀請許多樂齡中心齊聚一堂，看到長輩們健康地帶著孫子一起參與活動，祖孫和樂融融的畫面讓她非常感動，未來將持續與縣府團隊會努力透過各項政策，面面俱到讓縣內從0歲110歲的鄉親都能在雲林幸福和樂的生活，打造雲林縣成為宜居城市、幸福縣市。

張麗善指出，現代高齡化社會中，祖父母在家庭中的功能日益顯著，他們的智慧及經驗不僅是家庭的無價之寶，更是社會文化的重要資產，尤其在雲林縣，隔代教養特別多，照顧及教養小孩的責任都由阿公阿嬤一肩扛起，今天藉著祖父母節慶祝活動，對這些兼代父母職且勞心勞力阿公阿嬤致上十二萬分的謝意，感謝他們對孩子的付出。

教育處長邱孝文表示，今天的祖父母節活動除了有繪畫比賽及樂齡長輩們的表演外，還結合雲林縣21個樂齡學習中心精心巧思設計的成果展，並規劃富有趣味的祖孫合作互動闖關遊戲，讓祖孫及全家共同體驗，每關都有不同的精美小禮物可領取，藉此增進民眾親子間的互動，也讓孝道的精神能夠向下扎根。

▲雲林祖父母節慶祝活動今日盛大舉行，由雲林縣長張麗善與古坑鄉長沈勝騰、縣府教育處長邱孝文共同表揚祖孫孝悌典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林祖父母節慶祝活動今日盛大舉行，在樂齡長輩勁歌熱舞下為活動熱鬧開場，活動中也安排許多互動闖關遊戲增進民眾祖孫間的親情交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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