　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「北港特一號道路」二期工程款約5億　劉建國允諾當選後全面推動

▲「北港特一號道路」二期新闢工程計畫，預計新闢2070公尺，總工程經費概估5億5000萬，第二期經費部分地方負擔19%，劉建國縣長參選人允諾上任後全力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「北港特一號道路」二期新闢工程計畫，總工程經費概估5億5000萬，劉建國允諾當選後全力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬今與民進黨雲林縣長參選人劉建國，營建署道路組長、北港鎮長參選人張勝智等人，至特一號道路與155線交會口附近，向鎮民報告「北港特一號道路」二期新闢工程計畫，預計新闢2070公尺，總工程經費概估5億5000萬。第二期經費部分地方負擔19%，劉建國縣長參選人允諾上任後全力推動。

「北港特一號道路」二期新闢工程計畫，預計新闢2,070公尺，總工程經費概估5億5000萬。該路段於蘇治芬委員任內爭取第一期計畫，後續第二期經費部分，中央負擔81%、地方負擔19%，地方負擔的部分可由縣府或公所支出。

營建署表示，該計畫道路可連結省道台19線、縣道145線、以及縣道155線，未來特一號全線完工通車後，更可串連至縣道164線，預計未來將可作為過境、防災、救災及醫療之緊急救援道路，並能達到紓解北港市區大量車流，提供民眾更安全的行車空間，並可串連往雲林各鄉鎮主要道路。

立法委員蘇治芬提到， 北港人都知道工程第一期是從媽祖醫院到萬有紙廠，第二期是從萬有紙廠到牛稠腳，這樣聯外道路才是完整完成，希望行政部門可以儘快將第一、二期工程銜接，第一期工程已經趨近完成，第二期應該也要趕緊啟動，期許未來劉委員擔任縣長，張勝智上任鎮長時，可以完成規劃。

▲「北港特一號道路」二期新闢工程計畫，預計新闢2070公尺，總工程經費概估5億5000萬，第二期經費部分地方負擔19%，劉建國縣長參選人允諾上任後全力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員蘇治芬今與民進黨雲林縣長參選人劉建國等人，向鎮民報告「北港特一號道路」二期新闢工程計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議員蔡岳儒表示，第二期工程是北港交通的最後一塊拼圖，讓北港地區的交通更加順暢，促進地方觀光，同時也讓北港緊急救護及防災可以更快速到達，這項工程可以說是對北港不管在觀光方面或是居住安全方面，是非常重要的工程，希望劉委員未來當選縣長後，可以納入雲林的生活圈計畫，支持這項工程。

北港鎮長參選人張勝智表示，特一號工程從2020年內政部長親自現勘後，如今終於要完工，第一期工程銜接縣道155縣，而第二期未來可以接續銜接至縣道164線，但如果二期沒有辦法完工，等於第一期工程就無法打通。這項工程不只是對北港非常重要，對水林鄉、口湖鄉也是非常重要的道路，可以舒緩北港交通壅塞的問題，希望營建署可以聽見地方的聲音，儘快定案執行。

民進黨雲林縣長參選人劉建國回應，紓解北港鎮交通壅塞的問題，是北港市民殷殷的期盼，北港作為雲林古都、藝文重鎮，道路及交通的改善是非常重要，也很感謝蘇治芬委員、蔡岳儒議員及張勝智鎮長後選人持續的爭取及關心，爭取到特一號道路的工程，接下來第二期道路應該要趕緊規劃，地方自籌款也應該要趕緊到位，並啟動用地徵收，如果未來能夠有機會為鄉親服務，承諾一定會加速徵收、經費到位來爭取第二期工程。

▲「北港特一號道路」二期新闢工程計畫，預計新闢2070公尺，總工程經費概估5億5000萬，第二期經費部分地方負擔19%，劉建國縣長參選人允諾上任後全力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員蘇治芬今與民進黨雲林縣長參選人劉建國等人，向鎮民報告「北港特一號道路」二期新闢工程計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

►4歲童崩潰尖叫不想上學！家長調監視器一看氣炸　師竟拿隔板敲

►文旦採收銷售期距近「恐衝擊價格」　農委會允諾加碼收購加工果

►劉建國提農業政策白皮書　大喊：農民多賺20萬每年出國玩


►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
S2O「唯一大咖」抵台　演出時間直接x3
才投二場就被嗆「滾回去」！　兄弟洋將：快被笑死
外役監逃犯「特休5個月」！　醫開酸：上班族通通去反省
快訊／周天成惜敗丹麥球王！　世錦賽銅牌仍創台灣最佳
「6種大便顏色」看身體警訊！　這3情況恐是癌
民眾黨參選人「露奶辣腿」紅到對岸！　柯文哲回應了
快訊／大雷雨炸3縣市！　「連轟1小時」警戒區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「北港特一號道路」二期工程款約5億　劉建國允諾當選後全面推動

孝親月、中秋節點香或燒金紙引火頻傳　敬神祭祖豈能不慎！

台塑與長庚科大、雲林長庚攜手　聯合舉辦長者夏令營

雲林推動婦女權益及性別平等　民眾踴躍參與宣導見成效

謝龍介、蔡宗豪聯合競選總部成立　謝龍介宣布交棒蔡宗豪

因應中秋連假爆發人車潮　花蓮市區及蘇花公路實施重大交管

推廣酒後代駕！花蓮縣府自拍影片　國、台語+英文3語齊上

化身救援小英雄　大台南交通教育主題館兒童交通安全營啟動

管制空污源！專家現勘亞洲水泥提妙方　環保局：持續勤查重罰

財政部國有財產署標租嘉義監理所房地　8／25起開放投標

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

「北港特一號道路」二期工程款約5億　劉建國允諾當選後全面推動

孝親月、中秋節點香或燒金紙引火頻傳　敬神祭祖豈能不慎！

台塑與長庚科大、雲林長庚攜手　聯合舉辦長者夏令營

雲林推動婦女權益及性別平等　民眾踴躍參與宣導見成效

謝龍介、蔡宗豪聯合競選總部成立　謝龍介宣布交棒蔡宗豪

因應中秋連假爆發人車潮　花蓮市區及蘇花公路實施重大交管

推廣酒後代駕！花蓮縣府自拍影片　國、台語+英文3語齊上

化身救援小英雄　大台南交通教育主題館兒童交通安全營啟動

管制空污源！專家現勘亞洲水泥提妙方　環保局：持續勤查重罰

財政部國有財產署標租嘉義監理所房地　8／25起開放投標

日籍主廚把關！台北高CP值生魚片份量大器　下酒聊天首選透抽兩吃

羅昂身體有狀況　重返一軍計畫被迫延後

不只「富羣公司」一家？藍青年團再爆：蔡適應團隊有第二家破億台水包商

住宿下殺21折、餐券最低69折　寒舍集團秋季線上旅展開跑

生火撐一夜拼命往回走　公所員工：看到直升機真的很高興！

乖乖隔離變加班！S2O唯一抵台大咖　前一天突變代打「演出時間x3」

麥力德單局爆5分自認太倚賴單一球種　週末繼續牛棚待命

夏季收心操：讓肌膚迅速白皙的3個祕訣　「痘印濕敷法」超有效

百貨改裝新櫃登場吸客　秋季新時尚＋家居美學提前備戰周年慶

談兩岸經濟交流　國台辦新副主任潘賢掌：台商朋友要更堅定信心

長髮妹直播薄紗洩ω曲線！　「放送2粒葡萄乾」網看呆

地方熱門新聞

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

蔡英文現身競選總部力挺蔡其昌

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

嘉義高工國立科大錄取率破八成

台電攜手嘉義地檢署反賄選宣導

好客Point APP竹縣加碼抽最高800

盧秀燕太強？蔡英文赴台中2次　蔡其昌：總統會常來

機場公司與桃市府勞檢處締結安全伙伴

謝龍介宣布交棒蔡宗豪

「台中房思琪」受害者增至4人　市府提告狼校長性侵

嘉義自來水有油味！水公司說明了

幼兒BNT疫苗8/27開打　台中設44處快打站

大台南交通教育主題館兒童交通安全營啟動

稻田彩繪貓貓蟲咖波插秧開跑

更多熱門

相關新聞

黃珊珊明宣布參選長　柯文哲：是朋友一定幫

黃珊珊明宣布參選長　柯文哲：是朋友一定幫

台北市副市長黃珊珊明（28日）將舉行記者會，宣布投入台北市長選戰。針對未來參選後，與市長柯文哲之間的距離如何拿捏？黃珊珊27日說，柯文哲對她有知遇之恩，「台北政績當然跟我息息相關，這也沒什麼好切割」；柯則說，和黃於公於私總是朋友，一定要幫忙她，「做事就是合情合理合法就好」。

民眾黨倒奶賣辣腿紅到對岸！　柯文哲：有叫她反差不要那麼大

民眾黨倒奶賣辣腿紅到對岸！　柯文哲：有叫她反差不要那麼大

蘇煥智批數發部是「錯誤決策」　憂互推責任

蘇煥智批數發部是「錯誤決策」　憂互推責任

最後上班日還帶里長逛城博　黃珊珊：難道最後一天要睡覺？

最後上班日還帶里長逛城博　黃珊珊：難道最後一天要睡覺？

桃市府質疑張善政數據　參選人：否定在地桃青

桃市府質疑張善政數據　參選人：否定在地桃青

關鍵字：

2022九合一大選2022雲林縣長劉建國2022雲林鎮長張勝智雲林縣議員蔡岳儒立法委員蘇治芬雲林

讀者迴響

熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱到孫哭了」

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

快訊／艾成長眠地曝光「陪伴摯愛王瞳」

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面