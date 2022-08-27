「北港特一號道路」二期工程款約5億　劉建國允諾當選後全面推動

▲「北港特一號道路」二期新闢工程計畫，總工程經費概估5億5000萬，劉建國允諾當選後全力推動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬今與民進黨雲林縣長參選人劉建國，營建署道路組長、北港鎮長參選人張勝智等人，至特一號道路與155線交會口附近，向鎮民報告「北港特一號道路」二期新闢工程計畫，預計新闢2070公尺，總工程經費概估5億5000萬。第二期經費部分地方負擔19%，劉建國縣長參選人允諾上任後全力推動。

「北港特一號道路」二期新闢工程計畫，預計新闢2,070公尺，總工程經費概估5億5000萬。該路段於蘇治芬委員任內爭取第一期計畫，後續第二期經費部分，中央負擔81%、地方負擔19%，地方負擔的部分可由縣府或公所支出。

營建署表示，該計畫道路可連結省道台19線、縣道145線、以及縣道155線，未來特一號全線完工通車後，更可串連至縣道164線，預計未來將可作為過境、防災、救災及醫療之緊急救援道路，並能達到紓解北港市區大量車流，提供民眾更安全的行車空間，並可串連往雲林各鄉鎮主要道路。

立法委員蘇治芬提到， 北港人都知道工程第一期是從媽祖醫院到萬有紙廠，第二期是從萬有紙廠到牛稠腳，這樣聯外道路才是完整完成，希望行政部門可以儘快將第一、二期工程銜接，第一期工程已經趨近完成，第二期應該也要趕緊啟動，期許未來劉委員擔任縣長，張勝智上任鎮長時，可以完成規劃。

▲立法委員蘇治芬今與民進黨雲林縣長參選人劉建國等人，向鎮民報告「北港特一號道路」二期新闢工程計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議員蔡岳儒表示，第二期工程是北港交通的最後一塊拼圖，讓北港地區的交通更加順暢，促進地方觀光，同時也讓北港緊急救護及防災可以更快速到達，這項工程可以說是對北港不管在觀光方面或是居住安全方面，是非常重要的工程，希望劉委員未來當選縣長後，可以納入雲林的生活圈計畫，支持這項工程。

北港鎮長參選人張勝智表示，特一號工程從2020年內政部長親自現勘後，如今終於要完工，第一期工程銜接縣道155縣，而第二期未來可以接續銜接至縣道164線，但如果二期沒有辦法完工，等於第一期工程就無法打通。這項工程不只是對北港非常重要，對水林鄉、口湖鄉也是非常重要的道路，可以舒緩北港交通壅塞的問題，希望營建署可以聽見地方的聲音，儘快定案執行。

民進黨雲林縣長參選人劉建國回應，紓解北港鎮交通壅塞的問題，是北港市民殷殷的期盼，北港作為雲林古都、藝文重鎮，道路及交通的改善是非常重要，也很感謝蘇治芬委員、蔡岳儒議員及張勝智鎮長後選人持續的爭取及關心，爭取到特一號道路的工程，接下來第二期道路應該要趕緊規劃，地方自籌款也應該要趕緊到位，並啟動用地徵收，如果未來能夠有機會為鄉親服務，承諾一定會加速徵收、經費到位來爭取第二期工程。

▲立法委員蘇治芬今與民進黨雲林縣長參選人劉建國等人，向鎮民報告「北港特一號道路」二期新闢工程計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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