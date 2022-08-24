文旦採收銷售期距近「恐衝擊價格」　農委會允諾加碼收購加工果

▲ 陳吉仲表示，全台文旦種植面積約4000多公頃，今年產量約7萬噸，較往年減少約1成，加工果收購加碼，花蓮從400噸加碼到1100噸，雲林也提高為300噸。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農委會主委陳吉仲今（24）日南下雲林，為雲林縣長參選人劉建國發表農業政策背書，會後受訪指出，為穩定今年文旦價格，原訂全台收購2500公噸加工果，將會再視市場、果農需求機動調整，目前花蓮縣已由400噸增加到1100噸，雲林縣也由150噸增到300噸，收購價每公斤12元、有產銷履歷者每公斤16元。

陳吉仲指出，全台文旦種植面積約4000多公頃，今年產量約7萬噸，今年白露與中秋節相隔僅3天，果農採收、銷售期短，價格恐會受衝擊。陳吉仲表示，農委會已啟動外銷、內銷、加工等產銷措施，內銷方面設置「柚見好秋」企業團購預售平台及媒合國內各大通路促銷等；加工果收購加碼，花蓮從400噸加碼到1100噸，雲林也提高為300噸。

陳吉仲強調，農民把文旦分級做好，品質好的賣給消費者，其他拿來加工，價格一定可以維持在一定水準，加工果收購只要農有有需要，又能支撐價格，並達到文旦全果利用，加工果收購量隨時可以調整。

另針對農民反應，因連續降雨導致二期作硬質玉米發芽率不佳，收成恐達不到農糧署轉作補助門檻。陳吉仲表示，今年二期作硬質玉米種植面積全台超過2萬公頃，這是近1、20年來最高，只要有申報、有種植事實，仍然可以領每公頃6萬元綠色環境給付，不會因災害欠收領不到補助。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►電錶遭噴詭異紅漆 居民緊張：什麼情況？台電道歉派員清除

►劉建國提農業政策白皮書 大喊：農民多賺20萬每年出國玩

►雲林也有垃圾屋！1天只清了1／5 鎮長嘆：你相信裡面有住人嗎？

►鼓勵雲林新住民孩子勤學 建研會1人補助2萬...創助學金新紀錄

►「遊雲林抽特斯拉」配合國旅推加碼優惠 發票登錄平台今啟動

